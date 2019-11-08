08 Kasım 2019 Cuma 09:55:19 | Son Güncelleme: 08 Kasım 2019 Cuma 10:07:58
PKK'ya 'Kıran-5' operasyonu başladı
Terör örgütüyle mücalede devam ederken PKK'ya yönelik devam eden Kıran operasyonlarına bir yenisi daha eklendi. Başlatılan Kıran-5 operasyonu Diyarbakır, Bingöl ve Muş kırsalı üçgeninde yürütülecek.
İçişleri Bakanlığınca terör örgütü PKK'ya yönelik Diyarbakır, Bingöl ve Muş'ta 175 timin katılımıyla 'Kıran-5' operasyonu başlatıldı.
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- PKK'ya 'Kıran-5' operasyonu başladı
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