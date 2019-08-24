24 Ağustos 2019 Cumartesi 15:12:11 | Son Güncelleme: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 15:15:52
PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcı imha edildi
Terör örgütü PKK mensuplarınca Hakkari-Yüksekova kara yoluna yerleştirilen el yapımı patlayıcı imha edildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda, Hakkari-Yüksekova kara yolunda yürütülen arama sırasında yol kenarına tuzaklanmış el yapımı patlayıcı tespit edildi.
Patlayıcı, güvenlik güçlerince olay yerinde imha edildi.
AA
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- ÖSO, PKK-YPG'lilerin işgali altındaki Fırat’ın doğusunu temizlemek için Türkiye'den emir bekliyor
- Fırat Kalkanı Harekatı'nın 3'üncü yıl dönümünde MSB'den anlamlı paylaşım
- Başkan Erdoğan, Yusufeli Barajındaki incelemelerde bulundu
- MSB: Terme'de selde mahsur kalan 17 kişi helikopterle tahliye edildi
- Başkan Erdoğan'dan Doğu Akdeniz çıkışı: Biz tehdit mehdit dinlemeyiz