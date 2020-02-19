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19 Şubat 2020 Çarşamba 09:16:40 | Son Güncelleme: 19 Şubat 2020 Çarşamba 09:18:19

PKK'lı teröristlerden bomba itiraflar! Suriye'deki petrol trafiği deşifre oldu

Adana’da teslim olan teröristler PKK’nın Suriye’deki petrol trafiğini deşifre etti. Deyrizor bölgesinde ABD ve PKK kontrolünde 700’den fazla petrol kuyusu bulunuyor. PKK/PYD’nin kazandığı milyonlarca dolar 4 günde bir 12 zırhlı araçla Kamışlı’daki SAT-KOP adlı birime götürülüyor.

Güvenlik güçlerinin yurt içi ve sınır ötesinde düzenlediği operasyonlarla ağır darbe alan, çocukları HDP aracılığı ile PKK’lılar tarafından kırsala kaçırılan ailelerin eylemi ile de katılımın sıfıra indiği terör örgütü PKK’dan kopuşlar son hız devam ediyor. Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı ikna çalışmaları sonrası teslim olan teröristler PKK’nın petrol trafiğini deşifre etti. Teröristler, ABD askerlerinin kontrolündeki Deyrizor bölgesinden çıkarılan petrolden kazanılan paranın PKK/YPG’li teröristlere aktarıldığını, yerel halkın ayaklanmaması için ise petrolün az bir kısmının halka verildiğini söyledi.

KUYULARI BETONLA KAPATIYORLAR

Çıkarılan ham petrolün varil fiyatının kalitesine göre 25 ila 60 dolar arasında değiştiğini anlatan teröristler, Deyrizor bölgesinde Esed rejimine ait hiç bir petrol kuyusunun bulunmadığını söyledi. Deyrizor bölgesinde ABD ve PKK kontrolünde 700’den fazla petrol kuyusunun bulunduğunu itiraf eden PKK’lı teröristler bazen çıkarılan petrolün satışı ve taşınmasına yetişemedikleri için kuyuları ABD’li askerlerin talimatıyla beton dökülerek kapattıklarını anlattı. Teröristlerin beyanları bölgenin petrol açısından ne kadar zengin olduğunu da ortaya koydu. Teröristler, beton dökülerek kapatılan kuyuların bir süre sonra kendilerinden açıldığını ve petrolün dışarı aktığını anlattı.

PETROL ABD’YE AKIYOR

Adana Emniyetinin 2 ay süren ikna çalışmalarıyla Ayn El Arab’tan kaçarak teslim olan teröristler Deyrizor’dan çıkarılan petrolün ABD’ye gidiş rotasını da anlattı. Çıkarılan petrolün PYD tarafından yerel halka satıldığını anlatan teröristler, yine yerel halk tarafından rafine edilen ham petrolün Rojova’da ticaretinin yapıldığını söyledi. Teröristler, kalan petrolün ise TIR’larla önceden Deyrizor’dan Derik Semelka sınır kapısından Irak’a, buradan da Basra Körfezinden deniz yoluyla ABD’ye gönderildiğini söyledi. Deyrizor’un YPG kontrolüne geçmesinin ardından ise çıkarılan petrolün direk Irak’a taşındığını söyleyen teröristler, petrolün yine Basra Körfezi üzerinden ABD’ye götürüldüğünü anlattı.

AVRUPA DEVLETLERİ SIRADA

PKK’lı teröristler terör örgütünün petrol satışından kazandığı parayı nereye götürdüğünü de itiraf etti. Teröristler, PYD tarafından yerel halka satılan ham petrolden toplanan milyonlarca doların 4 günde bir 12 zırhlı araca doldurularak İbrahim ve Adnan kod adlı teröristler tarafından Kamışlı’daki YPG’ye ait petrolün satış noktası olan SAT-KOP adındaki birime götürüldüğünü söyledi. Milyonlarca dolar paranın daha sonra SAT-KOP’tan, terör örgütünün bölgedeki maliye sorumluları olan teröristler Sabri Ok ve Nurettin Sofi’nin bulunduğu Rumeylan’daki Gır Zıro’ya nakledildiği de ifadelere yansıdı. Teröristler, Avrupa devletlerinin PKK’dan petrol aldığını da ortaya çıkardı. Gır Zıro’ya Sabri Ok ve Nurettin Sofi’nin yanına giden Danimarka, İsveç, Fransa, Mısır ve Hollanda’lı devlet yetkililerinin PYD/YPG kontrolündeki petrolden numune aldığı da ifadelere yansıdı.

(Yeni Şafak)

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