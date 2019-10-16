16 Ekim 2019 Çarşamba 09:23:30 | Son Güncelleme: 16 Ekim 2019 Çarşamba 09:40:22
PKK/KCK-YPG/PYD'ye müzahir şahıslara yönelik operasyon: 14 şüpheliden 11'i yakalandı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK-YPG/PYD Silahlı Terör Örgütüne müzahir şahıslara yönelik operasyon kapsamında 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği, şüphelilerden 11'i yakalandığı açıklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü koordinesinde terör örgütü PKK/KCK-YPG/PYD'ye yönelik düzenlenen operasyonda 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi. Açıklamada, bu kişilerden 11'inin yakalanarak gözaltına alındığı, diğer 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği kaydedildi.
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