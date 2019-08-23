PKK yandaşları minibüs yaktı

Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir belediyelerine kayyum atanmasının ardından HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, terör örgütü yandaşlarına protesto bahanesiyle ‘sokaklara inin’ çağrısı yaptı. Bu çağrıdan sonra PKK yandaşları, Diyarbakır’da sokaklarda saldırılara başladı. PKK’lılar, önceki akşam Kayapınar ilçesi Dr. Sıtkı Göral caddesi üzerinde bir yolcu minibüsünün önünü kesti.

CEPTEN GÖRÜNTÜLER ÇIKTI

Yüzleri maskeli silahlı terör yandaşları, yolcuları ve şoförü indirdikten sonra benzin döktükleri aracı molotofkokteyli atıp yaktı. Sokaklarda kaos yaratmak isteyen PKK’lılar daha sonra kaçtı. Olaydan kısa süre sonra polis tarafından düzenlenen operasyonlarda Z.Ç, D.A, S.K. ve M.K. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Z.A. ve D.A’nın cep telefonlarında olay anına ait görüntülerin bulunduğu tespit edildi.

TERÖR DOSYALARI KABARIK

Öte yandan görevden uzaklaştırılan Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediye başkanlarının haklarında çok sayıda dava ve soruşturma bulunduğu ve 31 Mart seçimlerinden sonra da terör örgütünün yanında yer almayı sürdürdükleri ortaya çıktı.

ONLARCA SORUŞTURMA

Adnan Selçuk Mızraklı hakkında “silahlı terör örgütü kurma veya yönetme, silahlı terör örgütüne üye olma, terör örgütü propagandası yapmak, suçu ve suçluyu övmek” suçlarından bir dava ve 8 soruşturma, Ahmet Türk hakkında 2 dava, 4 soruşturma, Bedia Özgökçe Ertan hakkında da bir kovuşturma ve 6 soruşturma açıldığı öğrenildi.