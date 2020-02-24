Pervin Buldan'ın CHP'ye çağrısı sonrası AK Partili Bülent Turan'dan çok sert tepki: Kılıçdaroğlu'nun yerine Demirtaş genel başkan adayı olsun

HDP, CHP ve İYİ Parti'nin yer aldığı 'Millet İttifakı'na kapalı kapılar ardından destek veriyordu. HDP, bu duruma daha fazla tahammül edemedi ve CHP'ye çağrıda bulundu.



Geçtiğimiz günlerde kongre hazırlıklarında olan HDP'nin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Çekingenliği bırakın, ittifakı artık açıklayalım" ifadelerini kullandı.

Bu çağrı sonrası gözler CHP'ye çevrildi. CHP'nin yanıtı ya İYİ Parti'yi ya da HDP'nin tepkisini çekecek. CHP'den şu ana kadar bu çağrıya bir yanıt gelmedi. İYİ Parti'de son dönemde istifa eden milletvekilleri, milliyetçilerin geri planda kaldığını, HDP ile iş birliğinden rahatsızlık duyulduğunu söylemişti.



HDP'nin CHP'ye yaptığı 'artık ittifakı açıklayalım' çağrısı sonrası AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan çok sert bir mesaj geldi.

İşte Bülent Turan'ın açıklamalarından satır başları;

"GÜN GELİR 'MALUMUN İLANI'NI İSTERLER"

İttifak kurabilirsiniz, ortak bir aday destekleyebilirsiniz. Ancak gizli ve örtülü ittifaklarla seçmeni aldatmanın demokrasilerde yeri olamaz, olmamalı.‬ Defalarca ittifak var dedik. İnkar ettiler. Hatta hakaret ettiler. Milliyetçi, muhafazakar ve ulusalcı seçmeni kaybetmemek için kandille arasına mesafe koyamayan HDP’yle gizli ve örtülü ittifak yaparsan, gün gelir “malumun ilanı”nı ister senden.

"SEÇMENİ ALDATMANIN BEDELİNİ ÖDEYECEKLER Mİ?"

‪“HDP ile ittifak yok” diyenler seçmeni aldatmanın bedelini ödemeyecek mi?‬‬‬ “İttifak yok” diyenler erdemli bir şekilde hareket ederek istifa etmeyi düşünüyorlar mı? ‪“HDP ile ittifak yok” diyenler, bir açıklama yapma sorumluluğu göstermeyecek mi?‬‬‬ Kapalı kapılar ardında yapılan pazarlıkları da açıklasınlar.

" 'BERABER İYİ SALLADIK'LA FLÖRTLERİ BAŞLADI"

HDP'li Buldan; "Çekingenliği üzerinizden atın! İttifakı gizlemeyelim..." diyor. "Beraber iyi salladık”la başlayan flört, maşallah çok yol almış. Biz deyince inanmayan zavallı CHP’liler neredeler? Herkes için CHP’yiz diyorlardı. Geldikleri yer HDP’nin CHP’si.

"DEMİRTAŞ CHP'YE GENEL BAŞKAN OLSUN"

Bu açıklamadan sonra CHP’lilerin bırakın Atatürk’ün partisi oldukları iddialarını, Baykal’ın bıraktığı parti oldukları iddialarının dahi kalmadığını düşünüyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu 71 yaşında. Selahattin Demirtaş 46 yaşında. Madem 90 yıllık partiyi adeta HDP'ye teslim ettiler. Mart sonundaki CHP kongresinde Kılıçdaroğlu’nun yerine Demirtaş, genel başkan adayı olsun. Ya da Kılıçdaroğlu bırakmam diyorsa, her ikisi de CHP’ye eş genel başkan olsun.