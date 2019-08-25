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25 Ağustos 2019 Pazar 13:17:33 | Son Güncelleme: 25 Ağustos 2019 Pazar 13:48:42

Pençe-3 harekatından acı haber! 3 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı yaptığı son dakika açıklamasında terörle mücadele kapsamında devam eden Pençe-3 Harekatında çıkan çatışmada 3 askerimizin şehit olduğunu, 7 askerimizin yaralandığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde çıkan çatışmada 3 askerin şehit olduğu, 7 askerin yaralandığı bildirildi.

Yaralı askerlerin hastaneye sevk edildiği belirtilen açıklamada, bölgedeki operasyonların sürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

AA

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