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18 Eylül 2019 Çarşamba 15:58:19 | Son Güncelleme: 18 Eylül 2019 Çarşamba 16:00:12

Peaky Blinders yeni sezon ne zaman? Peaky Blinders yeni sezon tarihi belli mi?

Peaky Blinders yeni sezon heyecanla beklenen diziler arasında yer alıyor. Suç Drama kategorisinde yer alan Peaky Blinders, 1919 yılının İngiltere'sinde geçiyor. İlk 2013 yılında yayınlanan Peaky Blinders 4 sezonu geride bıraktı. Peaky Blinders izleyicileri heyecanla yeni sezonun gelmesini bekliyor. Peaky Blinders yeni sezon ne zaman? Peaky Blinders yeni sezon tarihi belli mi? sorularının yanıtı yoğun olarak araştırılıyor. Peaky Blinders yeni sezon ile ilgili gelişmeler haberimizde yer alıyor.

Peaky Blinders izleyicileri, yeni sezonun gelmesini bekliyor. Peaky Blinders'ta yeni sezon heyecanı sürüyor. Netflix platformu üzerinden yayınlanan Peaky Blinders dizisinin 4 sezonu geride kaldı. Peaky Blinders 5. sezonun ne zaman çıkacağı merak ediliyor. Peaky Blinders yeni sezon ne zaman? Peaky Blinders yeni sezon tarihi belli mi? sorularının yanıtı güncel olarak araştırılan konular arasında yer alıyor. Peaky Blinders yeni sezon ile ilgili detaylar haberimizde yer alıyor.

PEAKY BLİNDERS YENİ SEZON NE ZAMAN?

Peaky Blinders yeni sezon tarihi belli oldu. Netflix izleycileri Peaky Blinders yeni sezonunu 4 Ekim Cuma günü izleyebilecek. 

PEAKY BLİNDERS 5. SEZON KONUSU NE?

Birinci Dünya Savaşı’ndan yeni çıkmış İngiltere’yi, yasadışı faaliyet gösteren çeşitli çeteler sarmıştır. Bunlardan biri de soygunculuk ve at yarışıyla para kazanan Peaky Blinders’dır. Polislere rüşvet yedirerek paçayı kurtaran çete, bir soygunda yanlışlık yapınca, başlarına bela olacak yeni bir müfettişin şehre gelmesine vesile olurlar.

PEAKY BLİNDERS HAKKINDA 

1919 yılında İngiltere, Birmingham'daki bir suç çetesinin başında ne pahasına olursa olsun yükselmeyi kafasına koymuş, acımasız mafya babası Tommy Shelby vardır.

Başroldekiler

Cillian Murphy, 
Sam Neill, 
Helen McCrory.

Yaratıcılar

Steven Knight

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

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