Peaky Blinders yeni sezon ne zaman? Peaky Blinders yeni sezon tarihi belli mi?

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PEAKY BLİNDERS YENİ SEZON NE ZAMAN?

Peaky Blinders yeni sezon tarihi belli oldu. Netflix izleycileri Peaky Blinders yeni sezonunu 4 Ekim Cuma günü izleyebilecek.

PEAKY BLİNDERS 5. SEZON KONUSU NE?

Birinci Dünya Savaşı’ndan yeni çıkmış İngiltere’yi, yasadışı faaliyet gösteren çeşitli çeteler sarmıştır. Bunlardan biri de soygunculuk ve at yarışıyla para kazanan Peaky Blinders’dır. Polislere rüşvet yedirerek paçayı kurtaran çete, bir soygunda yanlışlık yapınca, başlarına bela olacak yeni bir müfettişin şehre gelmesine vesile olurlar.

PEAKY BLİNDERS HAKKINDA

1919 yılında İngiltere, Birmingham'daki bir suç çetesinin başında ne pahasına olursa olsun yükselmeyi kafasına koymuş, acımasız mafya babası Tommy Shelby vardır.

Başroldekiler

Cillian Murphy,

Sam Neill,

Helen McCrory.

Yaratıcılar

Steven Knight