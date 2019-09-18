Özrü kabahatinden büyük

Tunç Soyer başkanlığında, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin eylül ayı meclis toplantısının terör örgütü PKK’yla ilgili alınan skandal karar kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor. AK Partili Meclis Üyesi Erhan Çalışkan’ın, İzmir ormanlarını küle çeviren PKK’yı lanetlenmesine yönelik verdiği önerge Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) dışındaki tüm partiler genelgeye kabul oyu verdi. CHP’li üyelerin oyuyla genelge reddedilmesi büyük tepki topladı.

TÜM TÜRKİYE’Yİ ŞOKE ETTİ

Konunun tartışıldığı bir televizyon programına telefonla bağlayan CHP’li belediye başkanı Soyer, “PKK terör örgütünü lanetliyorum” dedi. Soyer, “İzmir’de PKK’yı kınamayacak meclis üyesi yok. Böyle bir şey asla söz konusu değil. İzmir Büyükşehir Belediyesi’yle ilgili böyle bir ifadeyi esefle karşılıyorum. Reddedilen önerge PKK’nın lanetlenip lanetlenmeyeceğiyle ilgili bir soru ifadesi olarak yapılması haksızlıktır. Böyle bir şeyin kimsenin ifade etmeye hakkı yoktur. Çünkü bütün üyeler PKK’nın karşısındadır. Önerge böyle gelseydi başka değerlendirilirdi” diyerek kararı savundu. CHP’li başkanın “Lanetliyorsanız neden reddettiniz” sorusuna verdiği cevap, yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Reddedilen önergede başka maddelerin olduğunu belirten Soyer’e yöneltilen “Nedir o başka maddeler” sorusu üzerine, “Orada şehit olanlara yardım yapılmasıyla ilgili, destek verilmesiyle ilgili” ifadelerini kullandı.

HER ŞEY GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ

Böylece Soyer canlı yayında önergede şehit ailelerine yardım hesabı açılmasının teklif edildiğini ve bu nedenle kabul etmediklerini itiraf etti. CHP’li Soyer, belediyenin şehit ailelerine her daim sahip çıktığını ileri sürüp kendini savunmaya çalışsa da yaptığı skandal açıklama her şeyi apaçık gözler önüne serdi. Tüm Türkiye’yi ayağa kaldıran bu skandal açıklamanın ardından araya giren stüdyo konuğu CHP eski Milletvekili Aytuğ Atıcı, AK Parti’nin şehit ailelerine destek teklifinin somut gerekçelere dayanmadığını iddia etti.

PKK DOSYASI KABARIK

Terörü açıkça destekledikleri için kayyum atanan HDP’li belediyelere sahip çıkan CHP’li başkan Soyer, PKK sicili kabarık. Soyer’in 25 HDP’li belediyeye kayyum atanmasının ardından yaptığı “Darbeye karşı asıl şimdi tankların üstüne çıkılmalı. Kayyum halkın iradesine darbedir. Kayyım darbesi bizim Sur halkıyla kardeşliğimizi bozamaz. Sur’a bizi almıyorlar, birşey yapamamak bizi kahrediyor. HDP’nin yanındayım” şeklindeki skandal açıklamaları tepkilere neden olmuştu. Soyer, attığı sosyal medya hesabından attığı bir tweet’lerle de FETÖ ve uzantılarına destek vermişti.