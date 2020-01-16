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16 Ocak 2020 Perşembe 14:28:55 | Son Güncelleme: 16 Ocak 2020 Perşembe 14:31:10

ÖSYM Uzman Yardımcılığı sınav belgesi açıklandı! ÖSYM Uzman Yardımcılığı Yazılı Giriş Sınavı ne zaman?

ÖSYM Uzman Yardımcılığı sınav belgesi açıklandı. ÖSYM Uzman Yardımcılığı Yazılı Giriş Sınavı ne zaman? merak ediliyor. 26 Ocak 2020 tarihinde yapılacak olan 2019 ÖSYM Uzman Yardımcılığı Yazılı Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar belirlenmiştir. Adaylar, başvuru sonuçlarına 15 Ocak 2020 tarihinde saat 14.15'ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebiliyor. ÖSYM Uzman Yardımcılığı Yazılı Giriş Sınavı ile ilgili merak edilen diğer detaylar haberimizde...

ÖSYM Uzman Yardımcılığı sınav belgesi açıklandı. ÖSYM Uzman Yardımcılığı Yazılı Giriş Sınavı ne zaman? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. 2019 ÖSYM Uzman Yardımcılığı Yazılı Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar belirlendi. Adaylar, başvuru sonuçlarına 15 Ocak 2020 tarihinde saat 14.15'ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebiliyor.  

ÖSYM UZMAN YARDIMCILIĞI BAŞVURU SONUÇLARI
 

ÖSYM UZMAN YARDIMCILIĞI YAZILI GİRİŞ SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM Uzman Yardımcılığı Yazılı Giriş Sınavı, 26 Ocak 2020 tarihinde yapılacak.

26 Ocak 2020 tarihinde yapılacak olan 2019 ÖSYM Uzman Yardımcılığı Yazılı Giriş Sınavı adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 16 Ocak 2020 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

DİKKAT!

26 Ocak 2020 tarihinde uygulanacak olan ÖSYM Uzman Yardımcılığı Yazılı Giriş Sınavı için adaylar, saat 14.00'ten sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

SINAVA GİRİŞ BELGESİNDE YER ALAN TEMEL KURALLAR

Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile adayın fotoğrafı bulunacaktır. Belge üzerinde adayın fotoğrafı bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraf olmasına özen göstermelidirler. Adaylar internetten edinecekleri bu belgelerinin renkli ya da siyah-beyaz çıktılarını sınav günü yanlarında bulundurmak zorundadır. Belgenin ön ve arka yüzünde ÖSYM’nin belirlediği bilgiler dışında herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunmamalıdır. Adayların sınava girecekleri binayı sınav gününden önce görmeleri yararlarına olacaktır. Adaylara Sınava Giriş Belgesi gönderilmeyecektir. 

Sınava Giriş Belgesi’ni (fotoğraf görünür bir şekilde) yanında bulundurmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Bina girişinde yoğunluğa yol açılmaması için adayların çanta ve benzeri eşyalarını sınava girecekleri binalara getirmemeleri, sınava metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafetle gelmeleri ve sınavdan en az 1 saat önce sınavın yapılacağı bina önünde hazır bulunmaları sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son derece önemlidir.


 
Kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, peçete, ÖSYM tarafından temin edileceğinden, şeffaf pet şişe içerisindeki su dışında hiçbir araç, gereç, içecek ve yiyeceği sınava gireceğiniz binaya getirmeyiniz. Sınava şeffaf pet şişe içerisinde su getirebilirsiniz. Adayların sınava girebilmeleri için Sınava Giriş Belgesinden başka fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgelerini de yanlarında bulundurmaları zorunludur:

ÖZEL KİMLİK BELGESİ:


Nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı
Süresi geçerli pasaport, pasaportları bulunmayan KKTC
vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti Kimlik Kartı
Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni
mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar

Bunların dışındaki, sürücü belgesi, meslek kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler sınava girişiçin geçerli belgeler sayılmayacaktır. Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, sınav görevlilerinin adayı kolaylıkla tanıyabilmelerini sağlayacak, sınav görevlilerinde adayı tanımada tereddüt oluşturmayacak güncel bir fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damga, sınav görevlilerinin adayı kolaylıkla tanımasını sağlayacak güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan (TC Kimlik Numarası elle veya daktilo ile sonradan yazılmış veya ilave edilmiş olmamalıdır.) nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabul edilmeyecektir. Bu belgelerini eksiksiz olarak yanında bulundurmayan bir aday, mazereti ne olursa olsun, sınava alınmayacak; sınava alınsa bile sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınav günü sınav görevlilerinin, fotoğrafından adayın kimliğini belirlemede güçlük çektiği takdirde, adayı sınava almayabileceği veya adayın sınavının geçersiz sayılabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

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