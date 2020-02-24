Örgüt üyelerini ayakta tutmaya çalışan FETÖ'den skandal sözler!

Terör örgütünün elebaşı Fetullah Gülen'in herkul.org sitesinde yayınlanan videosunda terör örgütünü ayakta tutabilme adına dört halifeden Hz. Ömer ile Hz. Ebubekir'i yine kullandı.

FETÖ tutuklularını koğuşta Hz. Ebubekir ile Hz. Ömer'in ziyaret ettiği yalanını dile getiren elebaşı Gülen, "Onun için belki hadi şimdiye kadar bu mubahla yapmıyorum, belki binlerce mektup görülen rüyalar insanların iftihar tablosu. Koğuşları gezmesi, Hz. Ebubekir Efendimizin koğuşları gezmesi zindanda. Hz. Ömer Efendimizin koğuşları gezmesi Sahabe-i Kiramla içli dışlı olmaları. Böyle, böyle içinde bulunma mevzuu davanın hizmetin, dava düşüncesinin içinde bulunmaya vabestedir" dedi.

NEDİM ŞENER: "BU MALA İNANANLAR VAR HALA'



Nedim Şener de sosyal medya hesabından videoyu paylaşarak FETÖ liderinin bu sözlerine "Bu mala inananlar var hala' şeklinde yorum yaptı.