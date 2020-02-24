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24 Şubat 2020 Pazartesi 23:53:56 | Son Güncelleme: 25 Şubat 2020 Salı 00:09:39

Örgüt üyelerini ayakta tutmaya çalışan FETÖ'den skandal sözler!

FETÖ elebaşı Gülen, sitesinde yayımlanan videosunda akıllara zarar ifadeler kullandı. Elebaşı Gülen, Hz. Ebubekir ve Hz. Ömer'in FETÖ'cülerin koğuşlarını gezdiğini söyledi.

Terör örgütünün elebaşı Fetullah Gülen'in herkul.org sitesinde yayınlanan videosunda terör örgütünü ayakta tutabilme adına dört halifeden Hz. Ömer ile Hz. Ebubekir'i yine kullandı.

FETÖ tutuklularını koğuşta Hz. Ebubekir ile Hz. Ömer'in ziyaret ettiği yalanını dile getiren elebaşı Gülen, "Onun için belki hadi şimdiye kadar bu mubahla yapmıyorum, belki binlerce mektup görülen rüyalar insanların iftihar tablosu. Koğuşları gezmesi, Hz. Ebubekir Efendimizin koğuşları gezmesi zindanda. Hz. Ömer Efendimizin koğuşları gezmesi Sahabe-i Kiramla içli dışlı olmaları. Böyle, böyle içinde bulunma mevzuu davanın hizmetin, dava düşüncesinin içinde bulunmaya vabestedir" dedi.

NEDİM ŞENER: "BU MALA İNANANLAR VAR HALA'

Nedim Şener de sosyal medya hesabından videoyu paylaşarak FETÖ liderinin bu sözlerine "Bu mala inananlar var hala' şeklinde yorum yaptı.

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