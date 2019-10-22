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22 Ekim 2019 Salı 13:19:46 | Son Güncelleme: 22 Ekim 2019 Salı 13:30:19

Ordu'da rantı durdurduktan sonra hedef haline gelen Hilmi Güler'den çarpıcı açıklamalar

Ordu’da kıyı şeridindeki ranta karşı çıktığı için hedef haline gelen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler konu ile ilgili çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Büyükşehir Belediye Meclisi’nde aldığı radikal kararlarla Ordu’nun geleceğini kurtarmak adına kıyı şeridindeki çok katlı yapılara ilişkin önemli adımlar atan Başkan Güler, İmar çoğu şeyin temeli. Hem yolsuzlukların temeli, hem de sıkıntıların temeli. Rantın kapısı ve çirkinleşen şehirlerin en temel sebebi. Ben buna izin veremem, müsaade edemem. Bunda çok kararlıyız. açıklamasında bulunmuştu.

Ordu’da ranta karşı çıktığı için hedefe alınan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler’e yönelik çirkin ve kirli saldırıların arkasında eski belediye başkanın danışmanı olduğu iddia edildi. Başkan Güler aleyhinde açıklamalarda bulunan Mehmet Öztürk adlı kullanıcının sahte hesap olduğu, bu hesabı kullanan kişilerin eski büyükşehir belediye başkanı Enver Yılmaz’ın danışmanı Savaş Özcan olduğu iddiası kafaları karıştırdı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, özellikle kentsel ve tarımsal alanlarda attığı adımlar yüzünden hedef oldu. Büyükşehir Belediye Meclisi’nde aldığı radikal kararlarla Ordu’nun geleceğini kurtarmak adına kıyı şeridindeki çok katlı yapılara ilişkin önemli adımlar atan Başkan Güler, “İmar çoğu şeyin temeli. Hem yolsuzlukların temeli, hem de sıkıntıların temeli. Rantın kapısı ve çirkinleşen şehirlerin en temel sebebi. Ben buna izin veremem, müsaade edemem. Bunda çok kararlıyız.” açıklamasında bulunmuştu.

“YIKMA KARARI ALDIĞIMIZ İÇİN YOĞUN BASKI ALDIK”

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Ordu sahillerinde sınır tanımayan inşaatlara engel olduğu için hedefe alındığını söyledi. Güler, “Ordumuzu geliştirecek sahillerin kullanma hakkına tecavüz olarak gördüğümüz davranışlar tespit ettik ve net şekilde yıkım kararı aldık. Bunun dışında yüz 10 bin imza toplanan diğer yapısal kusurların önüne geçtik. Bunlardan dolayı yoğun baskı ve hücumla karşılaştık. Bizim kararlığımız hiçbir şekilde değişmeyecek, gönül belediyeciliği diye başlattığımız örnek çalışmayı yapmaya devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

“HALKIN İNŞAATLARA SERT TEPKİSİ VARDI”

Ordu sahilinde kural tanımayan yapılar hakkında yıkım kararı aldığını belirten Mehmet Hilmi Güler, “Ordu halkının inşaatlara karşı büyük tepkisi vardı. Bizim de ilkesel bir duruş içerisinde bunlara karşı olmamız gerekiyordu. Bu yüzden çok kesin ve net şekilde bunlara karşı çıkacağımı ifade etmişti. Ordumuzu geliştirecek sahillerin kullanma hakkına tecavüz olarak gördüğümüz davranışlar tespit ettik ve net şekilde yıkım kararı aldık. Bunun dışında yüz 10 bin imza toplanan diğer yapısal kusurların önüne geçtik. Bunlardan dolayı yoğun baskı ve hücumla karşılaştık. Bizim kararlığımız hiçbir şekilde değişmeyecek, gönül belediyeciliği diye başlattığımız örnek çalışmayı yapmaya devam ediyoruz.  Örnek çalışma için cesur adımlar atmaya çalışıyoruz.” dedi.

“SALDIRILARI SAHTE HESAP ÜZERİNDEN YAPIYORLAR”

Kirli ve çirkin saldırıların arkasında eski belediye başkanının danışması olduğu iddiası üzerine konuşan Başkan Hilmi Güler, “Değişik ve sahte hesaplarda yapılan çalışmalar var. Bunu ilk başta hiç öyle düşünmedim, 6 ay boyunca en ufak tepki bile göstermeden ilişkileri incelemeye başladık. Engelleyici davranışlarla karşılaştık, yapılan araştırmalarda da bu arkadaşların çok etkin olduğu ortaya çıktı. Halkımızı üzmeyelim ve çalışmalar engellenmesin diye susma kararı aldık.” şeklinde konuştu.

“SAHİLDEKİ İNŞAAT DEĞİŞİK ORTAKLI TARZIYLA ELE ALINMIŞTI”

Ordu sahiline yapılan inşaatların sınır tanımadığının altını çizen Güler, “Burada çok yanlış ve kasıtlı uygulamalar gördük. İnşaatın oraya yapılması kökten yanlış çünkü bölge konut alanı değil. Sınır tanımayan çalışma yapılmış ve değişik ortaklık tarzıyla ele alınmış, en başından beri sözleşmenin şekli tartışmalı... İnşaat halkın sahili kullanma hakkını doğrudan etkiliyor, halkın büyük bir tepkisi vardı. Bu yüzden halk canı gönülden bizleri yoğun şekilde destekliyor.” dedi.

“BELEDİYENİN TEK BİR KURUŞUNA DAHİ DOKUNMUYORUM”

Basına yansıyan ücretlerin doğru olmadığını sözlerine ekleyen Mehmet Hilmi Güler, “Ben belediyenin bir kuruşuna dahi dokunmuyorum. Bütün çalışmaları, sosyal dayanışma ve hayır işlerine büyük ölçüde harcıyoruz. Burada Çinlilerle yaptığım bir çalışma var. Bu çalışma Türkiye ve Çin ilişkileri bakımında çok önemliydi, Çinli yatırımcıların Türkiye’ye gelmesinde önemli bir rol oynadık. Ordumuzda 3 gün kaldılar. Ayrıca Çin çalışmasından da ayrıldığımı belirtmek isterim. Turkcell çalışmamız ise akıllı şehir ve fiber Ordu olarak bölgemize katkıda bulundurmak için sürdürüyorum. Buradan aldığımız ücretlerin büyük kısmını hayır işlerine ayırıyorum ve belediyenin tek bir kuruşuna dahi dokunmuyorum.” diyerek sözlerini sonlandırdı.

(akşam.com.tr)

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