O Ses Türkiye yarışmacısı Rapçi Müslüm kimdir? O Ses Türkiye Müslüm Mat Stug kaç yaşında?

O Ses Türkiye yarışmacısı Müslüm ( Mat Stug ) rap performansıyla geceye damga vurdu. O Ses Türkiye sahnesinde performansını sergileyen Müslüm (Mat Stug), Karanlık Sokaklar şarkısını seslendirdi. Müslüm (Mat Stug), performansıyla tüm jüri üyelerini döndürmeyi başardı. O Ses Türkiye izleyicileri Müslüm Mat Stug hakkında araştırma yapmaya başladı. Arama motorlarında araştırılan "O Ses Türkiye Rapçi yarışmacı Müslüm kimdir? O Ses Müslüm Mat Stug kaç yaşında?" sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor..

O SES TÜRKİYE MÜSLÜM MAT STUG KİMDİR?

O Ses Türkiye yarışmacısı Müslüm'ün mahlas ismi Mat Stug. O Ses Türkiye yarışmacısı Müslüm 22 yaşında.

Müslüm (Mat Stug) rap performansıyla geceye damga vurdu. Şarkının alt yapısı ve sözleri kendisine ait. Altyapıyı yarışmaya gelmeden 20 dakika içerisinde hazırladığını açıkladı. Rap üzerine birçok çalışması olduğunu söyledi.

O Ses Türkiye jürileri neden döndüklerini açıkladılar. O Ses Türkiye yarışmacısı Müslüm seçimini Murat'tan yana kullandı. O Ses Türkiye yarışmacısı Müslüm, Murat Boz'un takımında yarışmaya devam edecek.