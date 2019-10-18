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18 Ekim 2019 Cuma 14:39:37 | Son Güncelleme: 18 Ekim 2019 Cuma 14:41:26

Nuri Pakdil yaşamını yitirdi! Nuri Pakdil kimdir? Nuri Pakdil'in kitapları hangileri?

Nuri Pakdil yaşamını yitirdi. Vefat haberini görenler "Nuri Pakdil kimdir, Nuri Pakdil kaç yaşındaydı? sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. İlkokuldan itibaren yazmaya başlayan ve ortaokulda iken tanıştığı Büyük Doğu hem düşünce ve hem de yazı macerasına ivme kazandıran Nuri Pakdil, tedavi gördüğü hastanede yaşama veda etti. Nuri Pakdil kaç yaşındaydı? merak ediliyor. İşte Nuri Pakdil'in hayatı haberimiz içerisinde yer alıyor..

Nuri Pakdil hayatını kaybetti. "Nuri Pakdil kimdir, Nuri Pakdil kaç yaşındaydı? sorularının yanıtını yoğun olarak araştırmaya başladı. İlkokuldan itibaren yazmaya başlayan ve ortaokulda iken tanıştığı Büyük Doğu hem düşünce ve hem de yazı macerasına ivme kazandıran Nuri Pakdil, tedavi gördüğü hastanede yaşama veda etti. Nuri Pakdil kaç yaşındaydı? merak ediliyor. İşte Nuri Pakdil'in hayatı haberimiz içerisinde yer alıyor.

NURİ PAKDİL KİMDİR?

Nuri Pakdil, 1934 senesinde Kahramanmaraş’ta doğmuştur. İlkokuldan itibaren yazmaya başlayan ve ortaokulda iken tanıştığı Büyük Doğu hem düşünce ve hem de yazı macerasına ivme kazandırdı. 1954 - 1955 yıllarında lisede beraber eğitim gördüğü iki arkadaşı ile birlikte 'Hamle' isimli edebiyat dergisini çıkardı. Kahramanmaraş’ta çıkan Demokrasiye Hizmet ve Gençlik gazetelerinde yazıları yayınlandı. Bir süre Yeni İstiklâl Gazetesi’nde sanat sayfaları düzenledi.

1965 yılında Nuri Pakdil, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Yazar Nuri Pakdil, ünivsersite yıllarında Necip Fazıl Kısakürek, Sezai Karakoç gibi şair, edebiyatçı ve düşünürlerle yakın ilişkiler kurdu. 1965 yılında mezun olduktan sonra 1967 yılına kadar Hukuk Müşavirliği yaptı. Avukatlık stajını tamamladıktan sonra bu mesleği ilkelerine ters bulan Pakdil, avukatlık yapmadı. 1967 yılından 1973 yılına kadar Devlet Planlama Teşkilatı’nda uzman olarak çalıştı.


1969 yılında Edebiyat Dergisi'ni çıkardı. 1972 yılında da Edebiyat Dergisi Yayınları'nı kurdu ve 1984 yılına kadar devam etti. Edebiyat Dergisi Yayınlar 1972 ile 1984 yılları arasında 18'i Nuri Pakdil'in imzasını yaşıyan 45 kitap yayımladı. Paris ve Roma'ya giden Nuri Pakdil, bu gezideki izlenimlerini Batı Notları adlı kitabında anlattı. Nuri Pakdil, Edebiyat Dergisi’nde yazanlara müstear isimler takmakla meşhurdu. Kendisinin de 16 farklı ismi vardı. En çok "Ebubekir Sonumut" adını kullanıyordu.

1984 yılında kitap yazmaya ara verdi. 28 Şubat 1997 tarihinde Edebiyat Dergisi Yayınları’ndan çıkardığı “Sükût Sûretinde” isimli kitabıyla suskunluğunu bozdu ve ard arda kitaplar yayınlamaya başladı.

Kasım 2014’te Necip Fazıl Kısakürek Saygı Ödülü’nün ilkini aldı.

Ankara’da yaşayıp da Ankara‘dan nefret eden Nuri Pakdil'in en sevdiği şehirler sırasıyla Mekke, Medine, Kudüs, Şam, İstanbul, Bitlis, Paris'tir.

Yazar Nuri Pakdil, bugüne kadar hiç evlenmemiştir.

NURİ PAKDİL'İN KİTAPLARI

1974 – Harikalar Tablosu / Prevert, Oyun/Çeviri
1975 – Ay Operası / Prevert, Şiir/Çeviri
1977 – Biat II, Deneme
1979 – Bağlanma, Deneme
1980 – Bir Yazarın Notları II, Deneme
1980 – Put Yapımevleri, Oyun
1981 – Biat III, Deneme
1981 – Anneler ve Kudüsler (Şiir)
1981 – Bir Yazarın Notları III, Deneme
1981 – Kasırganın Çatırtıları / Guillevic, Şiir/Çeviri
1982 – Bir Yazarın Notları IV, Deneme
1982 – Kalbimin Üstünde Bir Avuç Güneş, Oyun
1984 – Edebiyat Kulesi, Deneme
1997 – Sükût Sûretinde, Şiir
1997 – Derviş Hüneri, Deneme
1997 – Batı Notları, Gezi-İzlenim
1997 – Arap Saati, Deneme
1997 – Umut, Oyun
1997 – Ahid Kulesi, Şiir
1997 – Korku, Oyun
1997 – Klas Duruş, Deneme
1998 – Arap Şiiri (Güldeste) I, Şiir/Çeviri
1998 – Arap Şiiri (Güldeste) II, Şiir/Çeviri
1998 – Kalem Kalesi, Deneme
1999 – Bir Yazarın Notları I, Deneme
1999 – Osmanlı Simitçiler Kasîdesi, Şiir
1999 – Otel Gören Defterler 1: Çarpışan Sesler, Deneme
2000 – Otel Gören Defterler 2: Yazının Epik Resmi Çekildiği Sırada, Deneme
2001 – Otel Gören Defterler 3: Büyük Sorgu, Deneme
2002 – Otel Gören Defterler 4: Simsiyah, Deneme
2003 – Otel Gören Defterler 5: Ateş Hattında Harf Müfrezeleri, Deneme
2005 – Otel Gören Defterler 6: Yazmak Bir Mûcize, Deneme

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