Nükleer güç santrali projelerine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı.      

  • Bist 100
    100.456
  • Dolar
    5,4940
  • Euro
    6,1476
  • Altın
    262,7529
İstanbul
21 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Moodys'den 'İslami finans' açıklaması Moodys'den 'İslami finans' açıklaması
Kamu binalarında enerji tasarrufuna ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı Kamu binalarında enerji tasarrufuna ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı
Haziran ayı sanayi üretimi rakamları açıklandı Haziran ayı sanayi üretimi rakamları açıklandı
Galatasaray ile adı anılan Joao Mario Sevilla yolunda Galatasaray ile adı anılan Joao Mario Sevilla yolunda
Bakan Kasapoğlu'ndan futbolda yeni sezon mesajı Bakan Kasapoğlu'ndan futbolda yeni sezon mesajı
Bu hafta 7 film vizyona girecek Bu hafta 7 film vizyona girecek
Korkunç gerçek belli oldu: Suçumuz vatanımızı ve Türk bayrağını sevmek Korkunç gerçek belli oldu: Suçumuz vatanımızı ve Türk bayrağını sevmek
Vincent Aboubakar'ın yeni adresi belli oldu Vincent Aboubakar'ın yeni adresi belli oldu
İspanyol STK Open Arms gemisi, İtalyan hükümetinde üst düzey tartışmaya yol açtı İspanyol STK Open Arms gemisi, İtalyan hükümetinde üst düzey tartışmaya yol açtı
42 yıldır yaşamını 4 engelli çocuğuna adayan anne 42 yıldır yaşamını 4 engelli çocuğuna adayan anne
TSK'nın operasyonu CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nu rahatsız etti! TSK'nın operasyonu CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nu rahatsız etti!
Galatasaray 66 milyon Euro'luk oyunculara 2 milyon ödedi! Galatasaray 66 milyon Euro'luk oyunculara 2 milyon ödedi!
80'lerden günümüze NBA'nin en iyileri 80'lerden günümüze NBA'nin en iyileri
Çin'e 'savaş izni çıktı! Altın ithalatını durdurdu, kritik dolar hamlesi Çin'e 'savaş izni çıktı! Altın ithalatını durdurdu, kritik dolar hamlesi
Dev şirket 20 bin kişiye istihdam sağlayacak Dev şirket 20 bin kişiye istihdam sağlayacak
Hacılar Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'e (sav) kucak açan "hicretin kutlu durağı" Medine-i Münevvere'de Hacılar Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'e (sav) kucak açan "hicretin kutlu durağı" Medine-i Münevvere'de
Savcılık, doktora 'mal' demeyi, hakaret değil 'kaba söz' saydı Savcılık, doktora 'mal' demeyi, hakaret değil 'kaba söz' saydı
Devlet başkanı son teklifini yaptı! Ülkenin başkentini değiştiriyorlar Devlet başkanı son teklifini yaptı! Ülkenin başkentini değiştiriyorlar
BDDK reel sektör kredi limitlerini aşağı çekti BDDK reel sektör kredi limitlerini aşağı çekti
Başkan Erdoğan, Ağaoğlu ve Karaman'ı tebrik etti Başkan Erdoğan, Ağaoğlu ve Karaman'ı tebrik etti
Adana'da sahte bekçiyi gerçek polis yakaladı Adana'da sahte bekçiyi gerçek polis yakaladı
Emekliye 5’li kazanç! Toplu sözleşme zammı belli oldu mu? Emekliye 5’li kazanç! Toplu sözleşme zammı belli oldu mu?
Nükleer güç santrali projelerine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı Nükleer güç santrali projelerine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı
Abdullah Avcı: 'Eldekini kullanmak büyük meziyettir' Abdullah Avcı: 'Eldekini kullanmak büyük meziyettir'

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

16 Ağustos 2019 Cuma 09:32:04 | Son Güncelleme: 16 Ağustos 2019 Cuma 09:47:34

Nükleer güç santrali projelerine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen nükleer güç santrali projelerinin gecikmeye mahal vermeksizin tamamlanabilmesi ve nükleer teknolojinin barışçıl amaçlarla daha etkin bir şekilde kullanılmasını teminen, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca yürütülen iş ve işlemler hızla sonuçlandırılacak.

Nükleer güç santrali projelerine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı.      

Buna göre, artan elektrik enerjisi talebinin karşılanarak enerji arz güvenliğinin sağlanması, ithal enerji kaynaklarına bağımlılığın azaltılarak cari açığın düşürülmesi ve kaynak çeşitliliğinin artırılması için nükleer güç santrali projelerinin başarılı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi büyük önem taşıyor.      

Bu çerçevede Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen nükleer güç santrali projelerinin gecikmeye mahal cvvermeksizin tamamlanabilmesi ve nükleer teknolojinin barışçıl amaçlarla daha etkin bir şekilde kullanılmasını teminen, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca yürütülen iş ve işlemler hızla sonuçlandırılacak. İhtiyaç duyulacak her türlü destek, yardım ve kolaylık titizlikle sağlanarak üstlenilen görev ve sorumlulukların zamanında yerine getirilmesine özen gösterilecek.      

(AA)

Rum kesimi hayal görmeye başladı
Cumhurbaşkanlığı atama kararları yayınlandı!
Son dakika haber: Meteoroloji'den hava durumu ve sağanak uyarısı! Bugün ve hafta sonu hava nasıl olacak? 16 Ağustos Cuma
Emekliye 5’li kazanç! Toplu sözleşme zammı belli oldu mu?
Kabak tadı verdiler
Galatasaray'dan tarihi transfer operasyonu
Hesaplı konutun adresi Esenyurt
İnternet tarifi kör ediyordu
Kız tarafı olumsuz cevap verince kavga çıktı: 10 yaralı
Tek makam yetmiyor
İşte İsrail'in ABD'li iki Müslüman vekili ülkeye kabul etmemesinin nedeni
Muhtaca 817 lira
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: ABD'nin oyalama taktikleri geçerli olmayacaktır
Aylan bebeğin hayatı film oldu! Fragmanda sürpriz isimler yer alıyor
İran'dan ABD'ye şok suçlama!
Okul stresi uyurgezerliğe davetiye çıkarıyor
Çin, ABD ile devam eden ticaret savaşına karşı altın ithalatını durdurdu
Terör devleti İsrail'den ABD'li Müslüman vekillere ülkeye giriş yasağı
Türkiye'den İsrail'e Mescid-i Aksa tepkisi
Erzincan'da etkisiz hale getirilen 3 teröristten biri turuncu listede aranan Ahmet Boyraz çıktı
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ