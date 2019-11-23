23 Kasım 2019 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 22 Kasım 2019 Cuma 23:40:44
'Nifak tohumlarına tahammülümüz yok'
Başı açık, kapalı ayrımlarının olmadığını ve olmayacağını söyleyen Başkan Erdoğan, Eğer böyle bir ayrım yapacak olursak, Allah'a bunun hesabını veremeyiz dedi.
Kılık kıyafetinden dolayı kadınlara yönelik sözlü veya fiili şiddete varan bu provokasyonlara asla göz yummayacaklarını söyleyen Erdoğan, Milletimizin arasına yeni nifak tohumları ekilmesine tahammülümüz yoktur. Bu tarz nefret suçlarıyla ilgili emniyet ve yargı kurumlarımız anında gereken adımları atmayı sürdürecektir diye konuştu.
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