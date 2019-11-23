'Nifak tohumlarına tahammülümüz yok'

Kılık kıyafetinden dolayı kadınlara yönelik sözlü veya fiili şiddete varan bu provokasyonlara asla göz yummayacaklarını söyleyen Erdoğan, Milletimizin arasına yeni nifak tohumları ekilmesine tahammülümüz yoktur. Bu tarz nefret suçlarıyla ilgili emniyet ve yargı kurumlarımız anında gereken adımları atmayı sürdürecektir diye konuştu.