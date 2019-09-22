Neslican Tay son yolculuğuna uğurlanıyor. Neslican Tay'ın cenaze töreni ne zaman, nerede? soruları, Neslican Tay'ın sevenleri tarafından araştırılıyor. Kanser hastalığıyla uzun süredir mücadele veren üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Neslican Tay, Neslican Tay, 20 Eylül akşamı yaşamını yitirmişti. "Kanser savaşçısı" Neslican Tay'ın cenaze töreni ile ilgili olarak ailesinden açıklama geldi.

NESLİCAN TAY'IN CENAZESİ NE ZAMAN, NEREDE?

Cenazesi bugün (22 Eylül) kılınacak öğle namazına müteakip Rize'de defnedilecek olan Neslican Tay'ın, vasiyeti yerine getirilecek. Neslican Tay'ın dayısı Ömer Yazıcı, yeğeninin vasiyetini şu sözlerle açıkladı: “Neslican’ın ve annesinin istediği bir şey vardı. Bacağını kaybettiğinde hastanede bırakmamıştık. Onu memleketimizde, Rize'de gömmüştük. Cenazesini de bacağının yanına defnedeceğiz, bedenini bütünleştireceğiz orada.”

2017 yılında kanser hastalığına yakalandığını öğrenen, ardından tümör nedeniyle sol bacağı kesilen Neslican Tay, yıllardır mücadele ettiği hastalığa 4. kez yakalanmıştı. Neslican, kansere 4. kez yakalandığını ise sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurmuştu: "Bir süredir burada pek aktif olamadım. Kemoterapi almamla birlikte çok fazla aksilik oldu. Damarım ilacı kaldırmadı. 3'üncü dereceden yanıklar oluştu. Aynı gün port açıldı o da pıhtı oluşturdu derken sağ akciğerimi çok kötü etkiledi. Sağ kolum mutant gibi şişti.

NESLİCAN'IN HAYATI

Kanserle mücadele eden Neslican Tay, 1998 senesinde Bursa hayata gözlerini açmıştır. Hem ilkokul hem de lise öğrenimini Rize’de tamamlayan Neslican Tay, üniversite sınavına girmeye 2 hafta kala kanser hastalığına yakalandığını öğrenmiştir. Bu nedenle kanser tedavisi görmeye başladığı için bir süre eğitimini yarıda kesmek mecburiyetinde kalsa da ilerleyen zamanlarda tekrardan üniversite sınavına girerek Bahçeşehir Üniversitesi'nde Psikoloji bölümüne yerleşmeye hak kazanmıştır.

Bir taraftan kanserle savaşırken diğer taraftan da eğitimini sürdüren Neslican Tay, Manisalı bir baba ve Rizeli bir annenin çocuğudur.