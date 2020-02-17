3600 ek gösterge konusuna Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yapıyor. Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Rejimin ateşkes ihlali 20 bine ulaşmıştır. Rejim saldırganlık içinde. İdlib'de ateşkes yeniden tesis edilmeli. Çelik, İdlib'de rejimin ateşkes ihlallerinin 20 bin civarına ulaştığını söyledi.

Türkiye terörle mücadele misyonuyla Suriye'de bulunmaktadır. Bazı partilerin il kongrelerinde 'İdlib'de ne işimiz var gibi' yaklaşımlar ortaya konduğunu görüyoruz. Yakın zamana kadar DEAŞ Türkiye ile sınırdaş haline gelmeye çalışıyordu. Ülkemiz topraklarını tehdit eden birtakım saldırılar gerçekleşiyordu. Bugün 30 kilometre bu derinlik olmasaydı, burnumuzun dibinde fiili olarak bir terör devletçiği kurulmuş olacaktı. Şimdi İdlib'de ne işiniz var diyenler, terör devleti kurulmasına neden göz yumdunuz diyeceklerdi.

LİBYA'DA ATEŞKES ÇABALARI

Batı'nın Suriye'de yaptığı hatalar Libya'da tekrarlanıyor. Türkiye'nin çabaları dünyada kayda geçmiştir.

Avrupa Birliği, Akdeniz'de yeni bir operasyon başlatacak. Bu bile yaklaşımdaki sağlıksızlığı gösteriyor."

HİLMİ ÖZKÖK AÇIKLAMASI

Eski Genelkurmay Başkanları İlker Başbuğ ve Hilmi Özkök'ün açıklamalarına ilişkin Çelik:

Bizim siyasi hafızamız kuvvetlidir. Silahlı kuvvetlerden çok sayıda asker çeşitli sebeplerden atılırken bunların hepsi terör örgütü mensubu olduğu için mi atılıyordu? Ya da devlet tarafından terör örgütü olarak tanınmamış bir takım yapılara sahip olanların hiçbiri atılmıyor muydu? Yıllarca Türkiye'de en çok tartışma konusu olanların bir tanesi ordudan atılmaların objektif kriterlere dayanıp dayanmadığıdır. Pek çok insan eşinin kılık kıyafeti yüzünden ya da dindarlığı yüzünden atılmıştır. Bunlar Türkiye'de yaşandı. Herkes kendi dönemiyle ilgili olarak, kendisinin mükemmel işler yaptığını kendisi dışında herkesin hatalı davrandığını söylemek gibisinden maalesef çok indirgemeci bir yaklaşım üzerinde gidiyor.

EK GÖSTERGE VE İNFAZ DÜZENLEMSİ

Benim bildiğim bu konularla ilgili çalışmalar devam ediyor. Yeni bir bilgi yok. Bu çalışmalar tamamlandığında biz de gereken bilgiyi veririz. Şu an da o konular üzerindeki çalışmalar devam ettiğini kaydetti.

Ömer Çelik basın açıklamasında 3600 ek gösterge konusunda Ak Parti olarak yaklaşımlarının pozitif olduğunu açıklamıştı. Ömer Çelik Polis, Hemşire, Din Görevlisi ve öğretmenlerimize yönelik 3600 ek gösterge kapsamında düzenlemelerin devam ettiği ve bunun bir ekonomi takvimine yerleştirilmesi gerektiğini ifade etmişti.

Polis, Hemşire, Din Görevlisi ve Öğretmenleri kapsayacak çalışmanın bu süreçte bir ekonomi takvimine yerleştirilmesi gerektiği ifadesinde bulunmuştu. Meslekler arası dengeler ve ekonomik durum göz önünde bulundurularak bütünsel bir çalışma yürütüldüğünü zamanlamasının ise Bakan tarafından açıklanacağı bu konuda karar verilmiştir. Cumhurbaşkanımız kararını vermiştir. Pozitif yaklaşımımız devam etmektedir açıklamalarında bulunmuştu.

2004 MGK TARTIŞMALARI

MGK kararları tavsiye kararlarıdır, hükümet bunu değerlendirir. O zamanki belgelere bilgilere baktığınızda toplumun neredeyse tamamı bir sürü kararla suçlanıyordu. Bunlar devletin ilgili kurumları tarafından takip ediliyor. Terör örgütü olduğu ortaya çıktıktan beri, 7 Şubat MİT krizi, 17-25'te sahte bilgi belgeyle, yaptığı bütün bu faaliyetlere baktığınızda kim bunlarla mücadele etti, kim masum göstermeye çalıştı. Kim o kurumlara destek verdi, kim bununla mücadele etti? FETÖ'ye dönük olarak çok az cümle kuranlar, onları mazur göstermeye çalışanlar, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'na en saygısız ifadeleri kullanıyorlar. Bu mücadelenin başında Cumhurbaşkanı'mız vardı. Hükümetlerimiz her alanda bununla ilgili en kararlı mücadeleyi vermiştir, bu bir işgal projesidir, yabancı kaynaklı. Bununla kim mücadele ediyor çok açık ve nettir. O zamanki istihbarat havuzlarına bakarsanız toplumdaki belli bir dar çerçeve dışında suçlanmamış kimsenin kalmadığını görürsünüz.