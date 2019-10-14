Münbiç nerede? Münbiç haritadaki yeri
Münbiç nerede? Münbiç haritadaki yeri, merak ediliyor. Barış Pınarı Harekatı kapsamında Resulayn ve Tel Abyad’ı terör örgütü PYD’den temizleyen Suriye Milli Ordusu, yönünü işgal altındaki Münbiç’e çevirdi. Terör örgütü tarafından rejim güçlerinin davet edildiği Münbiç için, Suriye Milli Ordusu son hazırlıkları tamamladı. Haberi gören vatandaşlar Münbiç hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Münbiç nerede? Münbiç Suriye'nin neresinde? sorularının yanıtı haberimiz içerisinde yer alıyor..
Münbiç nerede? Münbiç haritadaki yeri arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Barış Pınarı Harekatı kapsamında Resulayn ve Tel Abyad’ı terör örgütü PYD’den temizleyen Suriye Milli Ordusu, yönünü işgal altındaki Münbiç’e çevirdi. Terör örgütü tarafından rejim güçlerinin davet edildiği Münbiç için, Suriye Milli Ordusu son hazırlıkları tamamladı. Haberi gören vatandaşlar Münbiç hakkında araştırma yapmaya başladı. Münbiç nerede? Münbiç Suriye'nin neresinde? diye merak edenler için detaylar haberimizde yer alıyor.
MÜNBİÇ NEREDE?
Menbic veya Menbij olarak adlandırılan bu şehir; Halep ilinde, Fırat nehrinin 30 km batısında yer almaktadır. Suriye'nin kuzeyinde bulunan bu bölge, Türkiye'ye yaklaşık 40 km mesafede yer alıyor.
Münbiç kenti, Osmanlı Devletinin son dönemlerinde bir kaza iken, 93 Harbi sonrası bu bölgeye Çerkesler yerleştirildi. İç savaş öncesi gerçekleştirilen nüfus sayımına göre, kentte yaklaşık 100 bin kişi yaşamaktaydı.
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