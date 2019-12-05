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05 Aralık 2019 Perşembe 16:08:55 | Son Güncelleme: 05 Aralık 2019 Perşembe 16:10:09

Mucize filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Mucize filmi ne zaman hangi kanalda?

Mucize filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Mucize filmi ne zaman saat kaçta? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Mucize filmi bu akşam televizyon izleyicileri ile buluşuyor. Bu akşam Mucize filmini izlemek isteyenler film ile ilgili aramalar yapıyor. 2015 yılında vizyona giren film 1960 yılında Mahir isimli öğretmenin İzmir’den doğu illerinden birine tayini ve sonrasında yaşadıklarını anlatıyor. Mucize filmi ile ilgili merak edilen diğer detaylar haberimiz içerisinde yer alıyor..

Mucize filmi bu akşam televizyonda yayınlanıyor. Mucize filmini izlemek isteyenler film ile ilgili araştırmalar yapıyor. 2015 yılında vizyona giren film 1960 yılında Mahir isimli öğretmenin İzmir’den doğu illerinden birine tayini ve sonrasında yaşadıklarını anlatıyor. Mucize filmi ile ilgili merak edilen diğer detaylar haberimiz içerisinde yer alıyor. Mucize filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Mucize filmi ne zaman saat kaçta? sorularının yanıtı merak ediliyor. Mucize filmi ile ilgili merak edilenler haberimizde yer alıyor.

MUCİZE FİLMİ NE ZAMAN HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Mucize filmi, bu akşam saat 20:00'de Show Tv ekranlarında yayınlanacak.

MUCİZE FİLMİ KONUSU NEDİR? 

Filmin konusu 1960 yılında Mahir isimli öğretmenin İzmir’den doğu illerinden birine tayini ve sonrasında yaşadıklarını anlatsa da, asıl işlenen konu engelli insanlara, engelli adayları insanların nasıl baktığı ve davrandığı ile ilgili.
 
Bir öğretmenin bir kişinin, bir kişinin bir ailenin ve dolayısıyla bir köyün belki de zincirleme olarak tüm dünyayı nasıl değiştirebileceğini de göstermekte. Tabi sadece öğretmen değil, aşkın da gücünü çok farklı bir biçimde işleyip göstermiş oluyor.
 
Filmde Mahir öğretmen ailesi ve çocuklarını geride bırakıp geri dönebilecekken zor olanı seçip kalıyor; üstüne üstlük, kendi cebinden parayla köye okul yaptırıyor ve kızları okula göndermeyen ve onları sadece bir mal olarak gören zihniyeti yıkmaya çalışıyor.

Aziz karakteri ise ilk başlarda köyün delisi gibi bir imaj veriyorken ve Mahir öğretmen de kendisinden korkarken zamanla, aslında onun da duygularının olduğunu ve herkes gibi hissettiğini ancak onlar gibi davranamadığını seziyor. Ona konuşmayı ve yazı yazmayı öğretiyor.
 
Filmin geneli Aziz’in diğer erkek kardeşleri için annelerinin kız isteme adetlerini esprili bir şekilde kullanıcıya sunarken, Aziz’in kendini normal bir birey olarak kabul ettirmeye başladığı bir dönemde bir talih kuşu konuyor.
 
Aziz için kız istemeye gidiliyor ve evleneceği kız, kardeşlerinin eşlerinin aksine her şeyiyle tam bir güzellik abidesi. Ancak bu hem Aziz hem de eşi için bir kâbus oluyor. Aziz’in durumu ve eşinin güzelliği diğer köy ahalisi tarafından çekilmeyince onlar da çareyi kaçmakta buluyor.
 
MUCİZE NEREDE ÇEKİLDİ? 

Mahsun Kırmızıgül'ün dördüncü filmi olan Mucize'nin çekimleri İzmir Foça, Uşak, Kars ve Kağızman'a bağlı bir köyde gerçekleştirildi.


 
MUCİZE FİLMİ OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR? 

Talat Bulut – Muallim Mahir
Mert Turak – Aziz
Seda Tosun – Mızgin
Zafer Alpat – Zafer Ögretmen
Meral Çetinkaya – Hazar
Ali Sürmeli – Haydar
Serpil Gül – Güle’nin annesi
Berivan Kahraman – Sare
Büşra Pekin – Gülten (Güle)
Cezmi Baskın – İsa
Dilek Denizdelen – Rinde
Doğukan Polat – Feyzi
Adem Atbaş – Fehmi
Erdem Yener – Celal
Erol Demiröz – Muhtar

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