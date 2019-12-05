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05 Aralık 2019 Perşembe 15:06:54 | Son Güncelleme: 05 Aralık 2019 Perşembe 15:09:58

Mucize Doktor 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mucize Doktor son bölümde ne oldu?

Yayınlandığı ilk bölümden beri reyting rekorları kıran Mucize Doktor'un yeni bölümleri izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. Mucize Doktor izleyicileri yeni bölüm fragmanlarını kaçırmak istemiyor. Mucize Doktor'un 13. bölümü bugün izleyicileri ile buluşuyor. Arama motorlarında Mucize Doktor 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mucize Doktor son bölümde ne oldu? sorularının yanıtı yoğun olarak araştırılıyor.Mucize Doktor yeni bölüm ile ilgili merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor...

Mucize Doktor 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mucize Doktor son bölümde ne oldu? sorularının yanıtı merak ediliyor. Başrolünü Taner Ölmez’in üstlendiği, kadrosunda Onur Tuna, Murat Aygen, Sinem Ünsal, Özge Özder, Hazal Türesan, Bihter Dinçel, Fırat Altunmeşe, Hayal Köseoğlu, Korhan Herduran VE Reha Özcan gibi birbirinden başarılı oyuncuları da barındıran “Mucize Doktor” Perşembe günlei FOX’ta yayınlanıyor. Mucize Doktor'un yeni bölümünde Ferman bakımını üstlendiği vakayı fazlasıyla kişiselleştirir ve Ali’yle tam bir çıkmaza girerler. Vakayı devretmeye bile kalkan Ferman hem kişisel hem profesyonel hayatında köşeye sıkıştıkça sıkışır. Bir takım hasta yakınlarının öfkesi Ali’yi hedef bulur. Mucize Doktor 13. bölümü ile ilgili detaylar haberimizde..

MUCİZE DOKTOR 14. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Mucize Doktor 14. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Mucize Doktor 14. bölüm fragmanı yayınlandıktan sonra haberimiz ieçrisinde yer alacak.

MUCİZE DOKTOR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yavaş yavaş ilerleme kaydeden Ali’nin önünde şimdi büyük bir engel vardır; Adil’in de desteklemesiyle Ali sonunda birine dokunmaya karar vermiştir. Ama bu iş kesinlikle göründüğü kadar kolay değildir. Diğer tarafta Ferman’la ilgili hayal kırıklığına uğrayan Beliz bir yolculuğa çıkar. Ferman bakımını üstlendiği vakayı fazlasıyla kişiselleştirir ve Ali’yle tam bir çıkmaza girerler. Vakayı devretmeye bile kalkan Ferman hem kişisel hem profesyonel hayatında köşeye sıkıştıkça sıkışır. Bir takım hasta yakınlarının öfkesi Ali’yi hedef bulur. Ve sonunda sırlar açığa çıkar.


MUCİZE DOKTOR GEÇEN HAFTA NELER OLDU?

Nazlı için karar anı gelip çatmıştır. Acil gecesi yanlış entübe ederek ölümüne sebebiyet verdiği hastayı araştırmak için bakanlık tarafından görevlendirilmiş bir heyet hastaneye gelir. Adil’in Nazlı’yı koruma çabaları çabucak boşa çıkar. Ambulans şoföründen başhekimine hastanedeki herkes topun ağzındadır. Nazlı’yı kurtarabilecek tek savunmaysa Ferman’dadır. Ama bu da Beliz’i ve ekonomik durumu yeni yeni düzelen hastaneyi ateşe atmak anlamına gelir. Ferman bir seçim yapmakta bocalar. Nazlı korka korka kurula çıkar. Ama sonunda ona umut veren beklenmedik biri olacaktır.

MUCİZE DOKTOR SAAT KAÇTA?

Mucize Doktor yeni bölümü bugün saat 20.00'de FOX’ta yayınlanacak.

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