21 Ekim 2019 Pazartesi 21:24:02 | Son Güncelleme: 21 Ekim 2019 Pazartesi 21:25:00
MSB'den askeri ataşelere bilgilendirme
Milli Savunma Bakanlığınca, Ankara'da görevli 63 ülkeden 77 askeri ataşe, Barış Pınarı Harekatı ve mevcut durum hakkında bilgilendirildi.
Milli Savunma Bakanlığınca, Ankara'da görevli 63 ülkeden 77 askeri ataşe, Barış Pınarı Harekatı ve mevcut durum hakkında bilgilendirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ankara'da görevli 63 ülkeden 77 askeri ataşenin davet edilerek, Barış Pınarı Harekatı ve mevcut durum hakkında bilgilendirildiği bildirildi.
AA
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- MSB'den askeri ataşelere bilgilendirme
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