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19 Ekim 2019 Cumartesi 23:15:56 | Son Güncelleme: 19 Ekim 2019 Cumartesi 23:39:10

MSB: Teröristlerin Güvenli Bölge'den çıkışı yakından takip ediliyor

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri, PKK/YPG teröristlerinin 120 saat içerisinde bölgeden çıkmasını yakından takip etmektedir. PKK/YPG’li teröristlerin 120 saat içerisinde bölgeden çıkması yakından takip edilirken, bu kapsamda kesinlikle hiçbir engelleme yapılmadığı gibi emniyetle kullanılacak yollar ABD’li askeri yetkililere iletildi" denildi.

Milli Savunma Bakanlığınca, Türkiye ile ABD arasında varılan mutabakat çerçevesinde, terör örgütü PKK/YPG'nin 120 saat içerisinde Güvenli Bölge'den çıkmasının yakından takip edildiği bildirildi.

MSB'DEN "GÜVENLİ BÖLGE" AÇIKLAMASI

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Kullanılacak yollar ABD’li askeri yetkililere iletildi. Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye ile ABD arasında varılan mutabakat çerçevesinde, PKK/YPG teröristlerinin 120 saat içerisinde bölgeden çıkmasını yakından takip etmektedir." bilgisine yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda kesinlikle hiçbir engelleme yapılmadığı gibi emniyetle kullanılacak yolların bilgileri ABD'li askeri yetkililere eksiksiz iletilmiştir. Kaldı ki bugün, çoğu ambulanslardan oluşan 39 araçlık bir konvoy, Rasulayn'a emniyetle giriş ve çıkış yapmış, yaralıların ve bazı kişilerin bölgeden emniyetle tahliyesi sağlanmıştır. Konuyla ilgili ABD askeri yetkilileri ile yakından koordine devam etmektedir."

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri, 17 Ekim 2019 tarihinde Türkiye ile ABD arasında varılan mutabakat çerçevesinde, PKK/YPG teröristlerinin 120 saat içerisinde bölgeden çıkmasını yakından takip etmektedir. Bu kapsamda kesinlikle hiçbir engelleme yapılmadığı gibi emniyetle kullanılacak yolların bilgileri ABD’li askeri yetkililere eksiksiz iletilmiştir. Kaldı ki bugün, çoğu ambulanslardan oluşan 39 araçlık bir konvoy, Rasulayn’a emniyetle giriş ve çıkış yapmış, yaralıların ve bazı kişilerin bölgeden emniyetle tahliyesi sağlanmıştır. Konuyla ilgili ABD askeri yetkilileri ile yakından koordine devam etmektedir." denildi.

AA

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