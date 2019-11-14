14 Kasım 2019 Perşembe 10:35:54 | Son Güncelleme: 14 Kasım 2019 Perşembe 10:47:58
MSB: Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen terör örgütü mensubu 8 PKK'lı terörist hava destekli harekat ile etkisiz hale getirildi
MSB'den yapılana açıklamada, ''Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 8 PKK'lı terörist hava destekli harekât ile etkisiz hale getirildi'' denildi.
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