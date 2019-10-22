22 Ekim 2019 Salı 12:00:40 | Son Güncelleme: 22 Ekim 2019 Salı 12:17:27
MSB: Bölgeden 136 araç çıktı
MSB: "Mutabakat çerçevesinde YPG/PKK'lı teröristlerin bölgeden çıkarılmasına ilişkin süreç yakından takip ediliyor. Bölgeden 136 araç çıktı."
Milli Savunma Bakanlığı, "22.01'de teröristlerle karşılaşırsak etkisiz hale getireceğiz" açıklamasında bulundu.
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