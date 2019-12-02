  • Bist 100
    108004
  • Dolar
    5,7422
  • Euro
    6,3641
  • Altın
    269,9390
İstanbul
4 / 13
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
MSB acı haberi duyurdu: 2 asker şehit, 1 asker yaralı MSB acı haberi duyurdu: 2 asker şehit, 1 asker yaralı
Emekli avcısı tefecilere darbe Emekli avcısı tefecilere darbe
Başkan Erdoğan İngiltere'ye gidiyor: İki zirve bir arada Başkan Erdoğan İngiltere'ye gidiyor: İki zirve bir arada
Ürdün: El-Halil'de yeni Yahudi mahallesi projesi barış fırsatlarını yok ediyor Ürdün: El-Halil'de yeni Yahudi mahallesi projesi barış fırsatlarını yok ediyor
Suç makinesi serbest Suç makinesi serbest
Radarlı hız denetiminde 13 bin 615 hız ihlali tespit edildi Radarlı hız denetiminde 13 bin 615 hız ihlali tespit edildi
Hem akıllı hem hesaplı Hem akıllı hem hesaplı
Büyümede solladık Büyümede solladık
Sağlıksız gıdaya geçit yok Sağlıksız gıdaya geçit yok
Emekliye 400 TL Emekliye 400 TL
Anadolu Efes'ten Galatasaray'a 24 sayı fark Anadolu Efes'ten Galatasaray'a 24 sayı fark
7 milyon işçinin zammı masada 7 milyon işçinin zammı masada
Başkanlığı İngiltere'den devraldı! 5 Aralık'ta toplanacaklar Başkanlığı İngiltere'den devraldı! 5 Aralık'ta toplanacaklar
Başkan Erdoğan'dan NATO liderlerine uyarı: Teröre desteği kesin Başkan Erdoğan'dan NATO liderlerine uyarı: Teröre desteği kesin
Büyükada'da ruamlı at paniği  Büyükada'da ruamlı at paniği 
Mucize çorba kelle paça Mucize çorba kelle paça
Abdullah Avcı: Bugün bunu gördüm Abdullah Avcı: Bugün bunu gördüm
Nar kabuğu çayı kolesterolün düşmanı Nar kabuğu çayı kolesterolün düşmanı
Duygulandıran yardım! Gözyaşlarını Türk askeri sildi Duygulandıran yardım! Gözyaşlarını Türk askeri sildi
Balinanın midesinden 100 kilo çöp çıktı Balinanın midesinden 100 kilo çöp çıktı
Şoke eden açıklama: En az 208 kişi öldü Şoke eden açıklama: En az 208 kişi öldü
Almanya'da bir müze soygunu daha Almanya'da bir müze soygunu daha
Emmanuel Adebayor: Son maçımdı! Ayrılmam gerekiyor Emmanuel Adebayor: Son maçımdı! Ayrılmam gerekiyor
Filipinler'de tayfun alarmı Filipinler'de tayfun alarmı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

02 Aralık 2019 Pazartesi 23:30:49 | Son Güncelleme: 02 Aralık 2019 Pazartesi 23:32:25

MSB acı haberi duyurdu: 2 asker şehit, 1 asker yaralı

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı ile Pençe-3 harekatı bölgesinde toplam 2 askerin şehit olduğunu, bir askerin de yaralandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı Harekatı Bölgesinde bir şehit, Irak kuzeyinde devam eden Pençe-3 harekatında ise 1 şehit, 1 yaralı olmak üzere toplam 2 askerin şehit olduğu bir askerin ise yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tedavisine devam edildiği öğrenildi. Barış Pınarı Harekatı bölgesine ilişkin bakanlıktan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekat Bölgesinde, 02 Aralık 2019 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca havan ile yapılan taciz atışı sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Meşru müdafaa hakkı çerçevesinde gerekli karşılık verilmiş, tespit edilen hedefler etkisiz hale getirilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

’1 ASKER ŞEHİT, 1 ASKER YARALI’

Öte yandan, Irak kuzeyinde devam eden Pençe-3 harekatına ilişkin yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Irak kuzeyinde devam eden Pençe-3 harek?tında, 02 Aralık 2019 tarihinde PKK’lı bölücü teröristlerle çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz."

HATAY’A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

SURİYE’nin Tel Abyad kentinde PYD’li teröristlerin havanlı saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Harun Çınar’ın (22) Hatay’daki baba evine acı haber ulaştı.

Barış Pınarı Harekat Bölgesinde Tel Abyad kentinde PYD’li teröristlerin havanlı saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Harun Çınar’ın Antakya ilçesi Açık Dere Mahallesi’ndeki baba ocağına acı haber askeri heyet tarafından ulaştırıldı. Hikmet ve anne Emine Çınar çifti çocuklarının şehadet haberi ile büyük üzüntü yaşadı. Rahatsızlanan Çınar çiftine hazırda bekletilen sağlık ekibi müdahale etti.

Bekar olduğu öğrenilen şehit Çınar’ın, baba evi ve sokağına Türk bayrakları asıldı. Acı haberi alan yakınları da Çınar ailesine taziyeye geldi. Şehit Uzman Çavuş Harun Çınar’ın ne zaman defnedileceği konusunda henüz açıklama yapılmadı.

DHA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ