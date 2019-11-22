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22 Kasım 2019 Cuma 14:20:37 | Son Güncelleme: 22 Kasım 2019 Cuma 14:50:07

Morales İstanbul Havalimanı'na hayran kaldı: Gerçekten çok etkileyici

Guatemala Devlet Başkanı Jimmy Morales, İstanbul Havalimanı'na ilişkin, "Bu alanın sıfırdan başlayıp 42 ay gibi kısa bir süre içinde böyle bir havalimanına dönüşmesi gerçekten çok etkileyici. Tebrik ediyoruz. " dedi. Özel bir ziyaret için İstanbul'a gelen Morales, "Kış mevsiminde 1200, yaz mevsiminde 1800 günlük uçuş kapasitesinin olması inanılmaz. Burada gerçekleştirilen operasyonlar takdire şayan. Türkiye'nin, bulunduğu coğrafi konumun avantajını çok güzel değerlendirdiğini gördüm." değerlenmesinde bulundu.

Özel bir ziyaret için iki gün önce İstanbul'a gelen Morales ve eşi, İstanbul Havalimanı'nda incelemelerde bulundu. Morales'e, İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri İsmail Şanlı ile İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA yetkilileri eşlik etti.

Ülkesine dönmek üzere İstanbul Havalimanı'na eşiyle gelen gelen Morales, ilk olarak Operasyon Kontrol Merkezi'ne (AOCC) geçti.

"SIFIRDAN BAŞLAYIP 42 AYDA TAMAMLANMASI ÇOK ETKİLEYİCİ" 

Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Morales, havalimanı yetkililerini tebrik etti. İstanbul Havalimanı'ndan çok etkilendiğini belirten Morales, "Bu alanın sıfırdan başlayıp 42 ay gibi kısa bir süre içinde böyle bir havalimanına dönüşmesi gerçekten çok etkileyici. Tebrik ediyoruz." diye konuştu. 

"GÜNLÜK UÇUŞ KAPASİTESİ İNANILMAZ"

Türkiye'nin coğrafi konumuna değinen Morales, "Kış mevsiminde 1200, yaz mevsiminde 1800 günlük uçuş kapasitesinin olması inanılmaz. Burada gerçekleştirilen operasyonlar takdire şayan. Türkiye'nin, bulunduğu coğrafi konumun avantajını çok güzel değerlendirdiğini gördüm. Proje tamamlandığında, 6 pist de kullanıma girdiğinde çok daha fazlasının olacağını söylemeye gerek yok." ifadelerini kullandı. 

Morales, İstanbul'a ilk kez geldiğini dile getirerek, İstanbul hakkında daha önce çok güzel şeyler duyduğunu, gelip gördükten sonra, özellikle havalimanını gördükten sonra daha çok etkilendiğini söyledi.

"İSTANBUL'DAN ÇOK ETKİLENDİM"

Çocuklarının da İstanbul'u görmesini istediğini anlatan Morales, "4 oğlum var. Onları arayarak, 'Hepiniz mutlaka İstanbul'a gelmek zorundasınız.' dedim. Hem tarihi hem de kültürel açıdan İstanbul çok zengin ve güzel bir şehir. Boğaza karşı yemek yedim, manzaraya doyamadım. Gün doğumunu, güneşin doğuşunu camilerin arkasından seyrettim. Gerçekten çok etkilendim. İstanbul en çok turisti ağırlayan şehir olmayı hak ediyor." şeklinde konuştu. 

Morales, kendi ülkesinden İstanbul'a direk uçuş başlatmayı çok istediğini vurgulayarak, buraya gelme amaçlarından birinin de bu olduğuna dikkati çekti. 

AA

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