MİT ve jandarmadan ortak çalışma: 7 kilo patlayıcı madde ele geçirildi

Edinilen bilgilere göre, Mardin İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Bölge Başkanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmaları neticesinde 13 Temmuz 2019 tarihinde Kızıltepe ilçesi Şenyurt Mahallesi Lefkoşa mezrasında 7 kilogram plastik patlayıcı ele geçirildiği öğrenildi. Ele geçirilen patlayıcı maddenin cumhuriyet savcısının talimatıyla numune alınarak imha edildiği kaydedildi.

İHA