02 Mart 2020 Pazartesi 14:55:17 | Son Güncelleme: 02 Mart 2020 Pazartesi 15:14:07
Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! PKK/YPG'li 32 terörist artık yok
Milli Savunma Bakanlığı, "Barış Pınarı bölgesi güneyine sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li 32 terörist etkisiz hale getirildi." açıklamasını yaptı.
MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, komandoların, Barış Pınarı bölgesi güneyine sızma girişiminde bulunan terörist gruba başarılı şekilde müdahale ederek, 32 PKK/YPG'liyi etkisiz hale getirdiği belirtildi.
AA
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