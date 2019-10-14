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14 Ekim 2019 Pazartesi 13:46:45 | Son Güncelleme: 14 Ekim 2019 Pazartesi 15:23:54

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar çok değerli açıklamalarda bulundu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, siyasi parti liderleriyle bir araya geliyor. Bakan Akar, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüştü, harekat hakkında bilgi verdi. Akar, "Gerekli çalışmalar yapıldıktan sonra muhataplarımızla görüştükten sonra NATO ittfakımıza uygun bir şekilde koalisyonlar birlikte ABD ile bir çözüm içinde çalıştık. Bunun mümkün olmayacağını anlayınca bir karar verdik ve bu karar kapsamında çalışmalarımız başladı. Mehmetçiklerimizin başarılı operasyonu devam ediyor. Buradaki mücadelemiz sadece YPG değil DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle. Özellikle Kürt kardeşlerimizin huzuru için elimizden gelen hassasiyeti gösteriyoruz. Tel Abyad ve Resulayn kontrol altına alınmıştır. Buradaki esas olan husus Türkiye'nin güneyinde herhangi bir terör oluşumuna izin vermemektir. Suriyeli kardeşlerimizin de evlerine dönmelerini sağlamak da bir başka amacımız." dedi.

Fırat'ın doğusundaki terör unsurlarıi bir bir yok edilirken Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar çok değerli açıklamalarda bulundu.

"YPG'lilerin DEAŞ'lıları kaçırdığını tespit ettik"

Bakan Akar, Akşener ile görüşmesi sonrası açıklama yaptı. 

Akar, şunları söyledi: 

"Sayın Genel Başkan ile bir görüşme yaptık. Buradaki faaliyetler Mehmetçiğin başarısıyla, fedakarlığıyla devam ediyor. Buradaki mücadelemiz sadece YPG ile değil, DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle. Bu yüzden hedefimiz terör örgütleri. YPG'lilerin DEAŞ'lıları kaçırdığını tespit ettik. Tel Abyad ve Rasulayn kontrol altında. Bölgenin kontrolü ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Mücadelemiz, sadece YPG ile değil DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle. Bizim için tek hedef teröristler."

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