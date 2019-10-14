Fırat'ın doğusundaki terör unsurlarıi bir bir yok edilirken Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar çok değerli açıklamalarda bulundu.

"YPG'lilerin DEAŞ'lıları kaçırdığını tespit ettik"

Bakan Akar, Akşener ile görüşmesi sonrası açıklama yaptı.

Akar, şunları söyledi:

"Sayın Genel Başkan ile bir görüşme yaptık. Buradaki faaliyetler Mehmetçiğin başarısıyla, fedakarlığıyla devam ediyor. Buradaki mücadelemiz sadece YPG ile değil, DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle. Bu yüzden hedefimiz terör örgütleri. YPG'lilerin DEAŞ'lıları kaçırdığını tespit ettik. Tel Abyad ve Rasulayn kontrol altında. Bölgenin kontrolü ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Mücadelemiz, sadece YPG ile değil DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle. Bizim için tek hedef teröristler."