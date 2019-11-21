Milli Savunma Bakanı Akar: Yaptığımız harekatların sonucu terör koridoru, terör devleti oluşturulması hayali bitti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 53.8 milyar değerindeki Milli Savunma Bakanlığı 2020 yılı bütçesinin ardından, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda vekillerin sorularını yanıtladı. Bakan Akar ayrıca "Yaptığımız harekatların sonucu terör koridoru, terör devleti oluşturulması hayali bitti. MKE'nin özelleştirilmesi söz konusu değil. Özel sektör nasıl çalışıyorsa, benzer bir yöntemle modernize edilecek" dedi.

Milli Savunma Bakanı Akar; "(Bedelli askerlik) 31 Aralık'a kadar müracaat alımı sürecek, Ocak 2020'den itibaren yükümlülerin birlik, celp ve sevk dönemleri açıklanacak. Vicdani ret kavramıyla ilgili yasalarımızda hüküm bulunmamakla birlikte konuya ilişkin herhangi bir çalışma da yoktur. S-400 çalışacak. TSK personelinin eğitim sürecini yaşıyoruz. Bunlar tamamlandığı zaman planlandığımız faaliyet neyse bunu uygulayacağız. açıklamasında bulundu.

Bakan Akar'ın açıklamalarından satır başları;

Harekatlarla sınır bölgelerimizde güvenlik sağlandı.

Fırat Kalkanı Bölgesi'ne en az 400 bin kişi dönüş yaptı.

Suriye Milli Ordusu başıboş bir ordu değil, bakanlık bütçesinden bunlara bir ödeme yapılmamaktadır.

MKE'nin özelleştirilmesi söz konusu değil. Özel sektör nasıl çalışıyorsa, benzer bir yöntemle modernize edilecek.

(Yeni askerlik sistemi) Hali hazırda 231 bin 921 yükümlü silah altındadır. Askerliğin 6 aya düşmesiyle herhangi bir zaafiyet söz konusu değil.

(Bedelli askerlik uygulaması) Şu ana kadar 20 bin 725 hükümlü bedelli askerlik için başvurdu, 688 milyon civarında bedel tahsis edildi.

(Bedelli askerlik) 31 Aralık'a kadar müracaat alımı sürecek, Ocak 2020'den itibaren yükümlülerin birlik, celp ve sevk dönemleri açıklanacak.

Vicdani ret kavramıyla ilgili yasalarımızda hüküm bulunmamakla birlikte konuya ilişkin herhangi bir çalışma da yoktur.

S-400 çalışacak. TSK personelinin eğitim sürecini yaşıyoruz. Bunlar tamamlandığı zaman planlandığımız faaliyet neyse bunu uygulayacağız.

F35'ten 4'ünü fiilen teslim aldık, biri teslim edilmek üzere hangarlarda bekliyor.