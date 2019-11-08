Milli Eğitim Bakanı: Müfettiş grubu oluşturduk

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, otizmli çocuklara ve ailelere yapılan çirkin saldırı için "Çocuklarımızın derslerine giren öğretmenlerimizin eğitimlerini tamamlamıştık. Sadece rehberlik uzmanlarımızın değil tüm öğretmenlerimizin daha fazla bilgiye sahip olması gerekir. Velilerimizin de hassasiyetli konuda bilgili olmaları gerekir. Bakanlık olarak konuyu takip ettiğimizi belirtmek isterim. Ankara'da müfettiş grubu oluşturduk" şeklinde konuştu.

Aksaray'da bulunan Merkez Mehmetçik İlkokulu'nda eğitim gören otizmli öğrencilerin, okulun çıkış saatinde bir araya gelen veliler tarafından yuhalandığı iddia edilmişti. Diğer öğrenci velilerinin rahatsız olduğu gerekçesiyle otizmli çocukların eğitim gördüğü sınıfı kapattığı iddia edilen okul müdürü Kuudusi Kurt açığa alındığı bildirildi.

Okulda 42'si özel eğitim öğrencisi olmak üzere toplam 334 öğrenci eğitim görüyor. Aralarında otizmli öğrencilerin de bulunduğu 42 özel eğitim öğrencisinin, iddiaya göre diğer öğrencilerin velileri tarafından başka okula gönderilmesi istendi.

Özel eğitim öğrenci velileri de buna tepki gösterdi. İddialar arasında, otizmli öğrencilerin, diğer öğrenciler ve veliler tarafından yuhalanması da var.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI SELÇUK'TAN AÇIKLAMA

Aksaray'da diğer öğrencilerin velileri tarafından özel öğrencilerin sınıflarının kapatılmasının istendiği ve yuhalandığı iddialarıyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklama yaptı. Bakan Selçuk, tepki toplayan olayla ilgili "Soruşturmanın selahiyeti açısından okul yöneticisini açığa aldık. Ankara’dan bir müfettiş grubu göndererek soruşturmayı başlattık. Otizmli evlatlarımızın eğitimde yaşadığı bazı sıkıntılar var. Ulusal ve uluslararası seviyede çalışmalar yapıyoruz. Kendi bilim alanım itibariyle neler yapıldığı ve yapılması gerektiğini hassasiyetle takip ediyorum. Kamuoyuna açıklayacağımız yeni çalışma ve projelerimiz de var. Akranlarıyla aynı sınıfta eğitimine devam eden otizmli çocuklarımızın kolaylaştırıcı yeni bir çalışmanın detaylarını çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde açıklayacağız" dedi.



