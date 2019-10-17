Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Eğitimin aksamaması için gereken tedbirler alınacak

Bakan Selçuk’un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

''(Bazı sınır ilçelerinde eğitime ara verilmesi) Eğitime ara verilen okullarımızda öğrencilerimizin telafi eğitimlerine alınması için gerekli planlamalar yapılmıştır. Bizim için eğitimin aksaması söz konusu olamaz. Her şekilde eğitimin devam etmesi için gereken tedbirlerin alınması esastır.

Ara tatillerde telafi eğitimi yapılacaktır.''

VALİLİĞİ ZİYARET ETTİ

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Şanlıurfa Valiliği'ni ziyaret etti.

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak ve toplantılara katılmak üzere kente gelen Bakan Selçuk'u, Valilik önünde Vali Abdullah Erin, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile diğer yetkililer karşıladı.

Ardından Valilik Şeref Defterini imzalayan Selçuk, Vali Erin ile makamında bir süre basına kapalı görüştü.