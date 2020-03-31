'Milli Dayanışma Kampanyası'na destekler çığ gibi büyüdü! Peş peşe açıklamalar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sona erdi. Kabine üyelerinin katılımıyla saat 15.54'te başlayan toplantı yaklaşık 4,5 saat sürdü. Başkan Erdoğan'ın, toplantının ardından "Millete Sesleniş" konuşması yaptı. Başkan Erdoğan, Kovid-19'la mücadelede "Milli Dayanışma Kampanyası'nı başlatarak, şahsım olarak, 7 aylık maaşımı bağışlayarak açıyorum Devletin öncülük etmesi gerektiğini gördüğümüz için 'Milli Dayanışma Kampanyası' başlatıyoruz. 'Biz bize yeteriz Türkiyem' diyerek başlattığımız bu kampanya için, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından, şu anda bilgileri ekranda gözüken bir yardım hesabı açıldı. Bakanlarımız ve kabineye eşlik eden arkadaşlarımız 5 milyon 200 bin liralık bir bağışta bulunmuş oldular. Meclis'teki tüm milletvekillerimizi, AK Parti başta olmak üzere tüm partilerimizin teşkilatlarını, tüm belediye başkanlarımızı, bürokratlarımızı kampanyaya katılmaya davet ediyoruz. Bu süreç içerisinde en büyük katkıyı da iş adamlarımızdan, hayırseverlerimizden bekliyoruz. Zekatlarını Ramazan ayında dağıtmayı düşünen vatandaşlarımız da Ramazan ayını beklemeye gerek yok, bu kampanyaya şimdiden katılarak hayır yarışında yerlerini alabilirler" ifadelerini kaydetti.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN BAŞLATTIĞI MİLLİ DAYANIŞMA KAMPANYASI'NA DESTEKLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ!

DEVLET BAHÇELİ'DEN DESTEK!

MHP lideri Devlet Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada kampanyaya destek verdiğini açıklayarak, "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı olarak MİLLİ DAYANIŞMA KAMPANYASI'na beş (5) maaşımla katılıyorum. İnşallah bu günleri atlatacağız, inanç birliği yaparak, ortak akıl ve irade paydasında buluşarak huzurlu ve güvenli yarınlara beraberce ulaşacağız." dedi.

ŞENTOP 5 MAAŞINI BAĞIŞLADI!

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 maaşını bağışlayarak destek oldu.

Şentop, Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na yönelik paylaşımda bulundu.

İçinden geçilen zor günlerin birlik ve dayanışma içinde aşılacağını belirten Şentop, şunları kaydetti:

"Zor günlerden geçiyoruz. Birlik ve dayanışma içinde, birbirimizi gözeterek, birbirimize sahip çıkarak bu zor günleri aşacağız inşallah. Biz birlikte Türkiye'yiz. Birlikte güçlüyüz. Salgına karşı mücadelemizden de hep birlikte galip çıkacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' diyerek başlattığı ve öncülük ettiği milli dayanışma kampanyası birlik ve beraberliğimizin somut sonuçlarını ortaya koyacaktır. Kendilerine öncülüğü ve yol açıcılığı için şükranlarımı sunuyorum. TBMM Başkanı olarak Biz Bize Yeteriz Türkiyem Kampanyası'na ben de 5 maaşımla katılıyorum. Bu zor günleri birlik ve dayanışma içinde aşacağız inşallah."



TOBB'DAN 10 MİLYON LİRA!

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına 10 milyon lira destek verecek.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" Milli Dayanışma Kampanyası'na TOBB olarak 10 milyon lira destek sağlayacaklarını açıkladı.

Hisarcıklıoğlu, Türk bayrağı sembolünü paylaştığı mesajında, "#BizBizeYeterizTürkiyem" etiketine de yer verdi.

Kabinenin 25. toplantısının ardından basın açıklaması yapan Erdoğan, sivil toplum kuruluşlarının imkanları çerçevesinde ihtiyaç sahiplerine destek olmaya çalıştığını, bu konuda da devletin öncülük etmesi için "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" Milli Dayanışma Kampanyası'nı başlattıklarını açıklamıştı.

YÖK BAŞKANINDAN DESTEK VE DAVET!

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, YÖK üyeleriyle Milli Dayanışma Kampanyası'na birer aylık maaşlarıyla destek verdi.

Saraç, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyasına ilişkin "BizBizeYeterizTürkiyem" etiketini kullanarak, paylaşımda bulundu.

Kampanyaya kendisi ve ve bütün YÖK üyelerinin birer aylık maaşlarını bağışlayarak katıldıklarını bildiren Saraç, "Üniversitelerimizin değerli rektörlerini de bu anlamlı kampanyaya katılmaya davet ediyorum." ifadesine yer verdi.



KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANI 2 MAAŞIYLA DESTEK!

Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, Milli Dayanışma Kampanyası'na 2 maaşını bağışlayarak destek oldu.

Vidinlioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerden dolayı mağdur olan vatandaşlar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verdi.

Kampanyaya 2 maaşıyla katıldığını belirten Vidinlioğlu, tüm Kastamonulu iş adamlarını da kampanyaya katılmaya davet etti.

İSTANBUL ODASI BAŞKANI

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon TL katkı sunacaklarını duyurdu.

KAHRAMANMARAŞ BELEDİYE BAŞKANI...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasına Kahramanmaraş'ın Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş 3 maaş bağışlayarak destek oldu.

Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 7 maaşını bağışlayarak başlattığı kampanyaya Türkoğlu ilçesinin de destek vereceğini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde başlatılan bu kampanyada Türkoğlu Belediye Personelleri ve İlçe halkımızın destekleriyle elimizden gelen katkıyı sunacağız. Cumhurbaşkanımızın başlattığı kampanyaya 3 maaş ile ben de katılıyorum" dedi.

ELAZIĞ'DA VALİ, BAŞKAN VE REKTÖR MAAŞLARINI BAĞIŞLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım 2, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları 3, FÜ Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ'da 1 maaşıyla katılarak destek oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyasına ülke genelinden olduğu gibi Elazığ'dan da destekler geldi. Sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan Vali Çetin Oktay Kaldırım 2, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ise 3 aylık maaşını bağışladığını duyurdu. FÜ Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ'da 1 maaşıyla destek verdi.

Vali Kaldırım sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada " Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan'ın başlattığı 'MilliDayanışmaKampanyasına' bende 2 aylık maaşımı bağışlayarak aziz şehirimizin desteğini başlatıyorum" dedi.

Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ise sosyal medya hesabında "Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan'ın başlattığı 'MilliDayanışmaKampanyasına' bende 3 aylık maaşımı bağışlıyorum"diyerek desteğini verdi.

Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ'da 1 aylık maaşını bağışlayarak, katkıda bulunduğunu açıkladı.

Öteyandan kentte bazı iş adamları, ilçe ile belde belediye başkanları da nakdi ve maaş bağışında bulunduklarını açıklamaya başladı.

'BİZ BİZE YETERİZ' ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR BAŞKAN AKTAŞ KAMPANYAYA 6 MAAŞINI BAĞIŞLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrasında "Bize bize yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı #bizbizeyeteriz kampanyasına Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da katılarak 6 maaşını bağışladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın akşam saatlerinde yaptığı 'Millete Sesleniş'in ardından kampanyaya destekler büyüyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kampanyaya destek çıktığını açıkladı. Aktaş açıklamasında, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlatmış olduğu #bizbizeyeteriz kampanyasına ben de 6 maaşımı bağışlıyorum. Ayrıca eşim de 13 bin lira değerindeki ziynet eşyalarını bağışlıyor" diyerek destek oldu.

ÇANKIRI VE TOKAT BELEDİYE BAŞKANLARINDAN MİLLİ DAYANIŞMA KAMPANYASI'NA DESTEK

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Milli Dayanışma Kampanyası'na 2 maaşını bağışlayarak destek oldu.

Esen, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerden dolayı mağdur olan vatandaşlar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verdi.

Kampanyaya 2 maaşıyla katıldığını belirten Esen, Türk milletinin omuz omuza verince aşamayacağı engelin olmadığını kaydetti.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu da kampanyaya destek verdi.

Eroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Milletimizin birliği ve beraberliği için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına uyarak, bir aylık maaşımı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlıyorum." ifadesini kullandı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, Milli Dayanışma Kampanyası'na, TİM ailesi olarak 15 milyon TL katkı sunacaklarını duyurdu

ÖZHASEKİ VE DAĞ'DAN BAĞIŞ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na, AK Parti Genel Başkan yardımcılarından Mehmet Özhaseki 5, Hamza Dağ 3 maaşını bağışladı.

Özhaseki, Twitter hesabından "Biz bize yeteriz Türkiyem" etiketiyle yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 aylık maaşımla destek veriyorum. Milletçe nice badirelere göğüs gerdik. Şimdi de el ele, gönül gönüle vererek Allah'ın izniyle bu zorluğu da başarıyla aşacağız."

Hamza Dağ ise "Cumhurbaşkanımızın ve kabinemizin öncülüğünde, bu süreçte ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için başlatılan kampanyaya ben de 3 aylık maaşımı bağışlayarak katılıyorum." mesajıyla destek verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım 2, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları 3, FÜ Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ'da 1 maaşıyla katılarak destek oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyasına ülke genelinden olduğu gibi Elazığ'dan da destekler geldi. Sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan Vali Çetin Oktay Kaldırım 2, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ise 3 aylık maaşını bağışladığını duyurdu. FÜ Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ'da 1 maaşıyla destek verdi.

Vali Kaldırım sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada " Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan'ın başlattığı 'MilliDayanışmaKampanyasına' bende 2 aylık maaşımı bağışlayarak aziz şehirimizin desteğini başlatıyorum" dedi.

Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ise sosyal medya hesabında "Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan'ın başlattığı 'MilliDayanışmaKampanyasına' bende 3 aylık maaşımı bağışlıyorum"diyerek desteğini verdi.

Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ'da 1 aylık maaşını bağışlayarak, katkıda bulunduğunu açıkladı.

Öteyandan kentte bazı iş adamları, ilçe ile belde belediye başkanları da nakdi ve maaş bağışında bulunduklarını açıklamaya başladı.

ABD'li sanatçıdan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek

ABD'li sanatçı Della Miles, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağış yaparak destek verdi.

Daha önce, Barış Pınarı Harekatı'nda Şanlıurfa Akçakale sınırına giden, göçmen çocuklar için Eskişehir'de sahne alan, Şeb-i Arus törenlerinde ilahi söyleyen ve Elazığ'daki depremzedeler için konser sözü veren ABD'li sanatçı Della Miles, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek verdi. Türkiye'de olduğu sürelerde Muğla'nın Dalyan ilçesindeki evinde yaşayan Miles, yurt dışından online EFT yoluyla bağış yaptı. Miles, sosyal medya hesabından bir de mesaj göndererek, "Şu an Türkiye dışındayım, ancak kalbim sizlerle. Beni kendi insanınız gibi görüp içinize aldınız. Bu yaptığım sizin güzel yüreğinizin yanında hiçbir şey ama benim de katkım olsun istedim. Biz Bize Yeteriz Türkiyem, sizi seviyorum, herkesin az ya da çok bu kampanyaya katıda bulunmasını arzu ediyorum" ifadelerini kullandı.

İş dünyasından "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek

İş dünyası temsilcileri, sosyal medya hesaplarından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na yönelik destek paylaşımında bulundu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na, TİM ailesi olarak 15 milyon TL katkı sunacaklarını duyurdu.

Gülle, paylaşımında, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na; 95 bini aşkın ihracatçının tek çatı kuruluşu TİM ailesi olarak 61 İhracatçı Birliğimiz ile 15 milyon TL destek veriyoruz." ifadesini kullandı.

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na Türkiye'nin en büyük odası olan İstanbul Ticaret Odası olarak 5 milyon TL katkı sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ilan ettiği Milli Dayanışma Kampanyası ile gün birlik olma günü, gün beraber Türkiye olma vaktidir." ifadelerine yer verildi.

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği'nin (ASKON) Twitter hesabından yapılan paylaşımda ise şunlar kaydedildi:

"Değerli üyelerimiz, içinde bulunduğumuz bu zorlu süreçte, Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın başlatmış olduğu 'Milli Dayanışma Kampanyası'na ASKON olarak tüm şubelerimiz ve üyelerimiz ile gönülden destek veriyoruz. Dün olduğu gibi bugün de siz kıymetli üyelerimizin destekleri ile ASKON ailesi olarak bu kampanyada en güçlü bir şekilde yer alacağımıza inancımız tamdır. Haydi ASKON ülkemiz için, milletimiz için ASKON Milli Dayanışma Kampanyası…"

Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal da Twitter'dan yaptığı yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na, ben de bu ayki maaşımla katılıyorum. Başta yönetici arkadaşlarım olmak üzere, Türk Telekom ailemizin değerli fertlerini de kendi imkanları doğrultusunda desteğe davet ediyorum." ifadelerini kullandı.



Ağrı Belediye Başkanı Sayan'dan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına 2 maaşı ile destek vereceğini açıkladı.

Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" Milli Dayanışma Kampanyası'na destek vereceğini belirtti.

Kampanyaya 2 maaş ile destek sağlayacağını ifade eden Sayan, paylaşımında "BizBizeYeterizTürkiyem" etiketini kullandı.

Öte yandan Taşlıçay Belediye Başkanı İsmet Taşdemir ve Ağrı Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin de yaptıkları paylaşımlarla kampanyaya birer maaşlarını bağışladıklarını duyurdu.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek:

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 aylık maaşını bağışlayarak destek oldu.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Erbaş, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na bir aylık maaşımı bağışlıyorum. Başkanlığımızın yöneticilerini, tüm il ve ilçe müftülerimizi ve tüm Diyanet teşkilatımızı bu anlamlı kampanyaya katılmaya davet ediyorum."



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına Kocaeli, Zonguldak, Karabük, Bartın ve Bolu'dan destek geldi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve bazı ilçe belediye başkanları maaşlarını bağışlayarak kampanyaya destek verdi.

Büyükakın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek verdiğini belirterek, "Ben de 6 aylık maaşımı bağışlıyorum." ifadesini kullandı.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman 1 aylık, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz 3 aylık, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım 1 aylık, Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan 1 aylık, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü 2 aylık, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün 3 aylık, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt 1 aylık, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir 1 aylık ve Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da 2 aylık maaşlarını bağışlayarak, kampanyaya destek verdi.