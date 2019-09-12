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12 Eylül 2019 Perşembe 16:48:27 | Son Güncelleme: 12 Eylül 2019 Perşembe 17:03:13

Millet İttifakı'nda çatlak! CHP ile İP arasında Belediye Başkan Yardımcılığı kavgası çıktı

Manisa’da CHP ile İP arasında Belediye Başkan Yardımcılığı kavgası çıktı. CHP’li Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Belediye Başkan Yardımcısı atamalarında İP'li isimlere yer vermedi.

31 Mart Yerel Seçimleri'nin üzerinden yaklaşık 5,5 ay geçmesine rağmen sorunlar bitmedi. Bu defa kriz, Manisa'nın Akhisar ilçesinde CHP ve İP arasında patladı.

ANLAŞMIŞLARDI

Yerel seçimlerde adayların belirlenmesi öncesi yaşanan süreçte Manisa'nın Akhisar ilçesi Millet İttifakı içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)'ye bırakılmış, meclis üyeleri fermuar liste olarak belirlenmiş ve belediye başkan yardımcılıklarıyla alakalı görüşmeler yapılmıştı.

İP'Lİ İSİMLERE YER VERMEDİ

Seçimlerin sona ermesinin ardından CHP'ye bırakılan Turgutlu Belediyesi'ne 2, Saruhanlı Belediyesi'ne 1 ve Alaşehir Belediyesi'ne 1 İP'Lİ Belediye Başkan Yardımcısı atanmıştı. Ancak CHP'li Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, belediye başkan yardımcısı atamalarını yapmamıştı.

İP'LİLER CHP'Lİ BELEDİYENİN ÖNÜNDE TOPLANDI

Aradan geçen 5,5 aylık süreçte Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Belediye Başkan Yardımcılıklarında İP'li bir isme yer vermedi. Bunun üzerine İP Akhisar İlçe Başkanı Mustafa Kındıroğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Akhisar Belediyesi önüne gidip basın açıklaması yaparak CHP'li Başkan Besim Dutlulu'yu protesto etti.

İP Akhisar İlçe Başkanı Mustafa Kındıroğlu yaptığı açıklamada şöyle dedi:

İP ve CHP İl Başkanları 31 Mart Yerel Seçimiyle ilgili karşılıklı bir protokol imzalayarak Meclis üyeliği sıralaması ve seçimin kazanılması durumunda Belediye Başkan Yardımcılığı konularında anlaşmışlardır. Ancak Akhisar ilçemizde üzülerek bu protokol şartlarının yerine getirilmediğine şahit olmaktayız.

SUSTUK...

Akhisar'da seçimlere girilirken CHP'nin tüm isteklerini İttifak ruhuna ters düşmemek ve seçimi kazanmak adına kabul ettik. 1. Sıra olan hakkımızı 2. Sıra, 9. Sıra olan hakkımızı ise 14. Sıra olarak değiştirmeyi seçimi kazanacağımıza inancımızın tam olmasından dolayı kabul ettik.

CHP SÖZÜNÜ TUTMADI

10 Eylül tarihli Akhisar Belediyesi 3. Belediye Başkan Yardımcısının da atanması haberi üzerine aylardır büyük emek verdiğimiz ittifakın, ortağa verilen sözün tutulması yerine yakın arkadaşların makama oturtturulması şeklinde siyasi etiğe ve dürüstlüğe sığmayan bir uygulamayla sarsıldığını belirtmek isterim."

"KENDİ İL BAŞKANLARINA PROJE DİYORLAR, KENDİLERİNDE SİYASİ ETİK VE AHLAK YOK!"

İP Akhisar İlçe Başkanı Mustafa Kındıroğlu son olarak şu ifadeleri kullandı, "Kendi İl Başkanlarına proje diyen bir belediye başkanının bu protokole uymayacağı, siyasi etik ve ahlakın kendilerinde olmadığını altını çizerek belirtmek istiyorum."

"ADALET" YAZILI ÇELENK BIRAKTILAR

Basın açıklamasının sona ermesinin ardından İP'liler, CHP'li Akhisar Belediyesi'nin önüne "Adalet" yazılı siyah çelenk bıraktı.

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