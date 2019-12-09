Miçotakis'e tokat gibi yanıt: Hayalperest ideolojileri kenara bırak

Türkiye ve Libya arasında Akdeniz'de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası, bölgedeki oyunları bozdu. Ne yapacağını şaşıran Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, 6-8 Aralık tarihlerinde Atina’da düzenlenen 'Uluslararası Soykırım Suçu Konferansı'nda Türkiye’ye yönelik küstah suçlamalarda bulundu. Skandal ifadeler kullanan Miçotakis, “Pontus soykırımını uluslararası kamuoyunun gündemine getireceğiz. Pontus soykırımı, modern Yunan tarihinde trajik bir fasıl ve içinde dünyanın her yerinde bu tür olayların tekrarlanmaması için gerekli dersleri barındırıyor” ifadelerini kullandı.

TAZMİNATA MAHKÛM EDİLDİ

Miçotakis açıklamalarına sert tepki gösteren Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, “Tarihimize ve bugüne yönelik mesnetsiz, yalan ve iftira dolu hasmane iddiaları reddediyoruz. Kurtuluş Savaşı’mızda Ege denizine döküldüğünü unutamayan Yunan liderliği, tarihiyle yüzleşmek istiyorsa, önce Yunan ordusunun Anadolu'yu işgali sırasında işlediği savaş suçlarını tespit eden Müttefik Ülkeler Tahkikat Komisyonu'nun raporuyla Türklere uyguladığı katliam ve mezalimlerden ötürü Yunanistan'ı tazminat ödemeye mahkum eden Lozan Antlaşması hükümlerine bakmalıdır” değerlendirmesini yaptı.

VENİZELOS’U HATIRLATTI

Atina yönetimine tarihi bir hatırlatmada bulunan Hami Aksoy, “Yunan liderliğini işgalci Yunan ordularına karşı mücadele vererek, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Ulu Önder Atatürk'ü Nobel Barış Ödülü'ne aday gösteren Yunanistan Başbakanı Venizelos'un yolundan giderek, hayalperest ideolojileri bir kenara bırakıp, dostluk ve iyi komşuluk ilkelerine sahip çıkmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Libya: Mutabakatlar yürürlüğe girdi

Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), Türkiye ile imzalanan “Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası” ve “Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası”nın yürürlüğe girdiğini açıkladı.