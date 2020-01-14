MHP grup toplatısında konuşan Devlet Bahçeli: Hevesleri kursaklarında kalacak

"DÜŞMEMİZİ BEKLEYENLERİN HEVESİ KURSAĞINDA KALACAKTIR"

MHP Genel Başkanı Bahçeli, uzun bir sürenin ardından TBMM'de MHP Grup Toplantısı'nda konuştu. Bahçeli, sağlığına ilişkin olarak, "Derdi veren Allah şifayı da vermiştir. Kader gayrete aşıktır. Düşmemizi bekleyenler Allah'ın izniyle kurumuş ağaca dönecekler daha çok bekleyeceklerdir. Sahte kurtarıcıların hevesleri kursaklarında kalmaya mahkumdur. Eğer yürek yemedilerse eğer meydanı boş zannetmedilerse kurt pençesiyle kendilerine gelip arkalarına bakmadan kuytu yerlere saklanacaklardır. MHP üzerinde hesap yapılmaz. Sağlığım üzerinden spekülasyona yeltenenler kötü temennilerini şifreli mesajlarla servis edenler bilsinler ki biz şer kişilere değil edepli gönüllere bakarız" ifadesini kullandı.

İşte Bahçeli'nin diğer açıklamalarından öne çıkanlar;

2019 yılında Türkiye yüksek bir beka mücadelesi vermiştir.

Maalesef hem bölgemiz hem de küresel sistem huzursuzluk sarmalındadır.

Cemal Kaşıkçı cinayeti, Kasım Süleymani suikastı, yolcu uçağının vurulması beşeri vicdanı kaygılandırmıştır.

Bombayı ele alan silahı beline kuşanan ya cinayet nöbetine gitmekte ya da ihanet devriyesine çıkmaktadır.

Allah'tan Türkiye ve Rusya'nın çağrıları ile Libya'da şimdilik ateşkes çağrıları karşılık bulmuş darbeci Hafter de ikna edilmiştir.

İdlib'teki ateşkes rejimi sevindirici olmakla birlikte tam olgunlaşmış temelleşmiş değildir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürdürdüğü diplomasi trafiği memnuniyet vericidir.

Libya ile yapılan anlaşma ile Akdeniz'deki ezberler bozulmuş tabular yıkılmıştır. Dengelerin yeniden kurulması sağlanmıştır.

Türkiye ve Libya'nın denizden birleşmesi, Doğu Akdeniz'in iki yakasının bir araya gelmesi bildik ülkeleri telaşlandırmıştır.

Türkiye ne yapacaktı aleyhine olan gelişmelere sessiz mi kalacaktı.

Libya konusu bizim için tarih ve gelecek konusudur.

Libya'ya asker gönderme tezkeresinin kabulü düşmanları çatlatırken CHP'yi, HDP'yi, İP'i SP'yi aynı anda zıvanadan çıkarmıştır.

Türkiye'nin egemenlik haklarını savunmaktan aciz düşenler bize neyi anlatmayı çalışıyorlar.

Kılıçdaroğlu biliyorsa söylesin Ortadoğu olmadan Libya'daki kanama dindirilmeden Anadolu'da nasıl tutunacağız.

Barbaros Hayrettin Paşa'nın 482 yıl sonra geri dönüşü bu CHP'yi neden sızlandırıyor. CHP kimin tarafındadır?

Hafter'in diretmesine ama masadan kalmasına rağmen Libya'da ilan edilen geçici ateşkesin sürmesi umut vericidir.