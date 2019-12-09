09 Aralık 2019 Pazartesi 13:07:04 | Son Güncelleme: 09 Aralık 2019 Pazartesi 13:08:46
MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan görevden alındı Yazdır A Yazı Tipi
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan'ın yaptığı basın açıklamasında kullandığı ifadeler nedeniyle görevinden alındığını açıkladı.
MHP'li Yalçın, yaptığı yazılı açıklamasında, "MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, yapmış olduğu basın açıklaması sırasında kullanmış olduğu ifadeler sonucu halkımızı ve toplumumuzun farklı kesimlerini rahatsız eden sözleri nedeniyle il başkanlığı görevi
(DHA)
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Başkan Erdoğan: Emperyalistlerin böl, parçala, yut anlayışı devam ediyor
- Şırnak- Mardin kırsalındaki arazide EYP patladı: 7 askerimiz yaralandı
- Şu anda Türkiye'de lider olarak bir tek Erdoğan var, ülkeye katkısını nasıl göremiyorlar?
- Ünal: Yahu biz geldiğimizde, 2002'de bu adamlar zaten devletin içerisine yerleşmişler
- Amanpour'a konuşan Aybet'ten bir kapak daha: Madem kendi işlerine bakıyorlar, Türkiye'ye uzanan bu tüneller niye