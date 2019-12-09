MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan görevden alındı Yazdır A Yazı Tipi

MHP'li Yalçın, yaptığı yazılı açıklamasında, "MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, yapmış olduğu basın açıklaması sırasında kullanmış olduğu ifadeler sonucu halkımızı ve toplumumuzun farklı kesimlerini rahatsız eden sözleri nedeniyle il başkanlığı görevi

(DHA)