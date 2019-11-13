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13 Kasım 2019 Çarşamba 10:18:39 | Son Güncelleme: 13 Kasım 2019 Çarşamba 10:20:50

Meteoroloji sözleşmeli personel alımı yapılıyor! ÖSYM Meteoroloji personel alımı tercihleri nasıl yapılır?

Meteoroloji sözleşmeli personel alımı yapılıyor. ÖSYM Meteoroloji personel alımı tercihleri nasıl yapılır? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılıyor. Alıma başvurmak isteyen kimseler ÖSYM'nin sayfasından tercihte bulunabiliyor. 7 Kasım'da başlayan ÖSYM Meteoroloji personel alımı tercih dönemi bugün sona eriyor. ÖSYM Meteoroloji personel alımı tercihleri ile ilgili merak edilen diğer detaylar haberimiz içerisinde yer alıyor...

Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılıyor. Alıma başvurmak isteyen kimseler ÖSYM'nin sayfasından tercihde bulunabiliyor. 7 Kasım'da başlayan ÖSYM Meteoroloji personel alımı tercih dönemi bugün sona eriyor. Tercihler ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuza göre yapılıyor. KPSS-2019/5 Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınmasına yönelik kılavuz  haberimizde yer alıyor.

MEMUR ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYIN.
 

ÖSYM METEOROLOJİ PERSONEL ALIMI TERCİH KILAVUZU
 

METEOROLOJİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Adaylar tercihlerini, 07-13 Kasım 2019 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 13 Kasım 2019 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

METEOROLOJİ PERSONEL ALIMI TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2019/5 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri  gerekmektedir.

METEOROLOJİ PERSONEL ALIMI TERCİH ŞARTLARI NELER?

Adayların bu kılavuzda yer alan sözleşmeli pozisyonları tercih edebilmeleri için, 22 Temmuz 2018 ve 4 Kasım 2018 tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavlarından (2018-KPSS Lisans, 2018- KPSS Ön Lisans) birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekir. 

Mühendis kadroları için 2018-KPSS Lisans sınavında KPSSP3 puan türünden en az 50 puan almış olmak, Tekniker kadroları için ise 2018-KPSS Ön lisans sınavında KPSSP93 puan türünden en az 50 puan almış olmak gerekmektedir.

Yerleştirme işlemlerinde, önlisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanılacaktır. Adaylar sınava girdikleri öğrenim düzeyindeki sözleşmeli pozisyonlardan tercih yapmak zorundadır. Sınava girilen öğrenim düzeyinden mezun olamama ya da sınava girdikten sonra daha üst öğrenim düzeyinde diploma almış olmak gibi nedenlerle sınava girilen öğrenim düzeyinde değişiklik yapılması mümkün değildir.

YERLEŞTİRME SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Adaylar yerleştirme sonuçlarını, ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Yerleşme bilgileri ÖSYM’ce ilgili kuruma elektronik ortamda verilecektir. Sözleşmeli pozisyonlara yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildiği kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini yerleştirildiği kurumdan öğreneceklerdir.

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