Meteler efeler ve fatihler inlerine girdi

İçişleri Bakanlığı, Hakkâri, Şırnak ve Van'da bölücü terör örgütüne yönelik jandarma, emniyet birimleri ve güvenlik korucularının katılımıyla 'Kıran Operasyonu'nun başlatıldığını bildirdi. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in emir ve komutasındaki operasyona; Şırnak'taki Meteler; Hakkâri'de Efeler ve Fatihler, Van'da Oğuzlar olarak bilinen 129 JÖH timinin yanı sıra polis özel harekât timleriyle arazi yapısını bilen güvenlik korucuları da katılıyor. Kıran Operasyonu'nda terör örgütünün sözde 'Serhat' saha yapılanması olarak bilinen İran- Van sınır hattı, sözde 'Botan' saha yapılanması olarak bilinen Şırnak ile sözde 'Behdinan' sahası olarak adlandırdığı Hakkâri-Irak sınır hattı teröristlerden tamamen temizlenene kadar asker arazide kalacak. Operasyonlar Şırnak kırsalında 120, Hakkâri kırsalında 150 ve Van kırsalında da 60 civarında teröristin imha edilmesi için yürütülüyor. İçişleri Bakanlığı, operasyonda şu ana kadar toplam 43 mağara/ sığınağın imha edildiğini bildirdi. Hakkâri'nin Kavaklı bölgesindeki birlikleri denetleyen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin,"Arkadaşlarımız, 2 bin 500, 3 bin rakıma yakın bu sarp dağlarda ülkemizin birliği, bütünlüğü, halkımızın, vatandaşlarımızın huzuru için canla başla çalışıyor" dedi. Ele geçirilen silah ve mühimmatı da inceleyen Orgeneral Çetin, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ve İçişleri Bakanımızın emir ve direktifleri doğrultusunda ülkemizde, yurt içinde son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar teröristlerin barınabileceği bütün alanlara girilmiştir" diye konuştu.

Kavaklı kırsalında tespit edilen mağara/sığınakta 110 antitank roketatar mühimmatı, 110 roketatar sevk fişeği, 4 Bixi makinalı tüfek, 4 bin 800 Bixi mühimmatı, 700 Kanas keskin nişancı tüfek mühimmatı, 500 uçaksavar mühimmatı ele geçirildi.