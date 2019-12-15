Megakent'te ulaşım kabusu

Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve Yenikapı-Kirazlı metro hattında dün öğle saatlerinde yoğunluk yaşandı. Aksaray’da metronun raydan çıkması, Yenikapı-Aksaray seferlerinin durmasına neden oldu. Duraklarda yoğunluk yaşanırken İstanbulluların günü zehir oldu. Duraklarda adım atacak yer kalmazken, vatandaşlar saatlerce beklemek zorunda kaldı. Seferlerin durması İstanbul trafiğini de altüst etti.

EZİLME TEHLİKESİ

Metro ve metrobüste arızların ardından vatandaşlar özel araçları ve İETT’yi tercih etti. Bu durum traifkte uzun kuyruklara neden olurken, İstanbullular otobüs duraklarına sığmadı. Yenikapı-Aksaray istasyonları arasında sıkıntıyı çözemeyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İETT otobüsleriyle ring seferi yaptı. Metro durağından çıkarak otobüse binmek isteyen yolcular da uzun süre beklemek zorunda kaldı. Otobüs sayısının yetersiz olmasına İstanbullular tepki gösterdi. Metroda uzun süre bekledikten sonra çıkan bir yolcu, “Havanın güzel olması nedeniyle dışarı çıktık. Ancak metronun bozuk olması nedeniyle burada mahsur kaldık” diye konuştu.

SESSİZLİĞE GÖMÜLDÜ

İstanbullular yaşanalar isyan ederken, CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sessizliğe gömüldü. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada ise, “ M1AYenikapı-Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı metro hattında teknik bir arıza nedeniyle Yenikapı-Aksaray istasyonları arasında sefer yapılamamaktadır. Sefer yapılamayan Yenikapı-Aksaray istasyonları arasında İETT otobüsleri ile ring seferi yapılmaktadır” denilerek mega kentteki ulaşım çilesi geçiştirildi.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ: YEŞİL ALAN YERİNE KONUT

Tuzla’nın Mimar Sinan Mahallesi'nde konut fonksiyonundaki boş arazi parsellerinin park alanına çevrilmesi teklifini İBB Başkanı İmamoğlu reddetti. Mahallelerinin betonlaştığını vurgulayan çevre sakinleri ise “Konut olarak değil de biz burayı depremde bir toplanma yeri olarak isteriz. Mahallede daha böyle bir boş yer kalmadı” dedi. CHP’li İmamoğlu'nun reddettiği karar bir kez daha İBB Meclisi'nde görüşülecek. Mahalle sakini Selda Alagöz, boş arazinin mahalledeki çocukların nefes alanı olduğunu ifade etti. Şemsettin Arslan ise boş arazinin deprem anında toplanma yeri olarak değerlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

KANAL İSTANBUL TEHDİDİ: MAHKEMEYLE DURDURURUM

CHP’li İBB Başkanı İmamoğlu, İstanbul ve Türkiye’nin yararına yapılacak her türlü projeyi engellemek için her yola başvuruyor. Dünyaya parmak ısırtan Kanal İstanbul’u “cinayet” olarak nitelendiren İmamoğlu, katıldığı bir televizyon programında proje hakkında skandal ifadeler kullandı. Batılı ülkeler gibi Kanal İstanbul’u engellemek için elinden geleni yapacağını açık açık söyleyen İmamoğlu, “Halkın iradesinin ne kadar önde olduğunu, herhalde mahkemeler dolar taşar itirazlarımızı veririz. Dava açarız” dedi. CHP’li başkan, elinde yetki olsa İstanbul’u batısından doğusuna sit alanı ilan edeceğini ileri sürdü.