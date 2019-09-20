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20 Eylül 2019 Cuma 16:19:48 | Son Güncelleme: 20 Eylül 2019 Cuma 16:21:01

Meclis ne zaman açılıyor 2019? TBMM hangi tarihte açılacak?

Meclis ne zaman açılıyor 2019? TBMM hangi tarihte açılacak? merak ediliyor. Başta EYT ve af tasarıları olmak üzere gündemdeki birçok konunun görüşüleceği meclisin açılacağı gün bekleniyor. Resmi Gazete'de 18 Temmuz 2019 tarihli ve 1226 numaralı kararına göre, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 19 temmuz 2019 Cuma gününde tatile girmişti. Tatilin büyük bir bölümünün geride kalması ile meclisin açılacağı tarih de yaklaşıyor. Vatandaşlar meclisin ne zaman açılacağını ve gündemdeki konuların ne zaman görüşülmeye başlayacağını araştırıyor. Meclisin açılacağı tarih ile ilgili bilgiler haberimizde yer alıyor.

EYT ve af tasarıları olmak üzere gündemdeki birçok konunun görüşüleceği meclisin ne zaman açılacağı merak ediliyor. Meclis ne zaman açılıyor 2019? TBMM hangi tarihte açılacak? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Resmi Gazete'de 18 Temmuz 2019 tarihli ve 1226 numaralı kararına göre, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 19 temmuz 2019 Cuma gününde tatile girmişti.  Vatandaşlar meclisin ne zaman açılacağını ve gündemdeki konuların ne zaman görüşülmeye başlayacağını öğrenmek istiyor. Meclisin açılacağı tarih ve ilk toplantı saatine ilişkin bilgiler haberimizde yer alıyor.

MECLİS NE ZAMAN AÇILIYOR?

Genel kurulun 18 temmuz 2019 tarihi 105'inci Birleşiminde verilen karara göre; meclis 1 Ekim 2019 Salı günü açılacak.

TBMM TOPLANTISI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Meclis 1 Ekim 2019 Salı günü saat 15:00'te toplanacak. TBMM’nin tatile girmesinin ardından 3600 Ek Gösterge, EYT, af yasası gibi konuların ne zaman görüşüleceği büyük merakla bekleniyor.

MECLİS KOMİSYONUNDA BEKLEYEN TASARILAR NELER?

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Veri Paylaşımına İlişkin İş Birliği Uygulama Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunmasına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin Kanun Teklifi

Yeşil Kart Kullananlardan Katkı Payı Alınmaması Hakkında Kanun Teklifi

2985 Sayılı Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi

Erzurum Havaalanının Adının Erzurum Nafiz Kotan Havaalanı Olarak Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi

Radyo ve Televizyon Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Kültür Enstitüsü Şartının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi

Türkiye Cumhuriyeti Genel Kurmay Başkanlığı ile Moldova Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı Arasında Askeri Eğitim İş Birliği Tamamlayıcı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İşgücü Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi

Diğer kanun teklifleri için tıklayınız.
 

 

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