Masterchef'ten bu hafta kim elendi? 5 Aralık Masterchef elenen isim kim? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. 7 yarışmacının kaldığı Masterchef'te kıyasıya mücalede devam ediyor. Yarışmacıların azalması ile formatın da değiştirildiği Masterchef'te eleme için takım oylaması kaldırıld. Bundan sonra haftada 3 kez takımlar arası dokunulmazlık yarışı oynanacak. Kaybeden takım bireysel olarak yarışacak ve en kötü tabağı çıkaran direkt olarak eleme potasına gidecek. Eleme potasındaki 3 yarışmacıdan en kötü tabağın sahibi ise elenen isim olacak.

MASTERCHEF'TEN BU HAFTA KİM ELENDİ?

Masterchef'te eleme potasındaki iki isim belli oldu. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden takım Kırmızı takım oldu. Kırmızı takımın bireysel yarışında 3. olarak eleme potasına giden ilk isim Yasin oldu.

4 Aralık'ta yapılan haftanın ikinci dokunulmazlık yarışını kaybeden taraf da Kırmızı takım oldu. Batuhan ve Cemre'nin yarıştığı bireysel oyunca eleme potasına giden isim Cemre oldu.

Haftanın son dokunulmazlık oyunundan sonra potaya giden 3. isim belli olacak.

MASTERCHEF ELEME OYUNU NE ZAMAN?

Haftanın son dokunulmazlık oyunu 6 Aralık Cuma günü oynancak. Elenen isim 6 Aralık'ta belli olacak.