Masterchef yeni yarışmacı Kıvanç Ermiş kimdir? Masterchef son yarışmacı Kıvanç Ermiş kaç yaşında?

Masterchef yeni yarışmacı Kıvanç Ermiş kimdir? sorusu arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Masterchef Türkiye'nin bu akşam yayınlanacak yeni bölümünde elenen yarışmacı Açelya'nın yerine yeni yarışmacı olarak Kıvanç Ermiş geliyor. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Somer Şefin, gelen yeni yarışmacının Masterchef Türkiye'ye katılacak son yarışmacı olduğunu ifade ediyor.

Buna göre artık elenen yarışmacılar sonrası yeni yarışmacı gelmeyecek. 14 kişilik Masterchef ekibi birer birer azalarak finale doğru gidecek. Masterchef'in son yarışmacısı olan Kıvanç Ermiş hakkında merak edilen detaylar haberimizde yer alıyor.

MASTERCHEF KIVANÇ ERMİŞ KİMDİR?

Gastronomi bölümü öğrencisi olan Kıvanç Ermiş, 24 yaşında ve 5 yıldır da özel şeflik yapıyor. MasterChef seçmelerinin 1. turunda kendisine verilen 5 dakikalık sunum süresince jüri üyelerinden geçer not almıştı.

MasterChef yeni bölüm tanıtımında, MasterChef Türkiye'nin yeni yarışmacısı olarak dahil olan Kıvanç Ermiş, bu yıl yarışmaya katılacak son isim olarak belirtildi.

MASTERCHEF TÜRKİYE YENİ BÖLÜMLER NE ZAMAN?

Masterchef yeni bölümleri ile Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri TV8 ekranlarında yayınlanıyor. Masterchef Türkiye yarın saat 20:00'de yayınlanacak. Bugün yayınlanacak bölümde yarışmacılar Mavi takımın kaptanlığını almak için ter dökecek.