Masterchef Türkiye'de yarışma heyecanı sürüyor. Bu akşam Masterchef Türkiye'nin yeni bölümü ekranlara geliyor. Bu akşam TV8 ekranlarında yayınlacak Masterchef Türkiye'de ödül oyununu kazanan takım olan Mavi takım Somer Şef'ten Masterclass eğitimi alacak. Masterchef yeni bölümde bir önceki akşam elenen yarışmacı olan Yekaterina Sungur'un da eğitim aldığı görülüyor. Merak edilen "Masterchef Yekaterina elenmedi mi? Masterchef Masterclass saat kaçta?" sorularının yanıtı haberimiz içerisinde yer alıyor.

MASTERCHEF YEKATERİNA ELENMEDİ Mİ?

Masterchef'in bu akşam yayınlanan bölümünde bir önceki akşam elenen yarışmacı olan Yekaterina Sungur'un da Masterclass eğitimi aldığı görülüyor. İzleyiciler "Masterchef Yekaterina elenmedi mi?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Ödül oyununun oynandığı Pazartesi akşamı Yekaterina'nın da ödülü kazanan takımdan olması nedeni ile kazandığı eğitimi almaya geldi. Yekaterina, Masterchef önlüğünü son kez giydi. Yekaterina Masterclass eğitiminden sonra, Masterchef'te yer almayacak. Yerine yeni yarışmacı da gelmeyecek.

YEKATERİNA SUNGUR KİMDİR?

Masterchef yarışmacısı Yekaterina Sungur, 28 yaşında. Yarışmaya İstanbul'dan katılan Sunfur evli ve ev hanımı. Türkiye yemeği kovalama ve Rusya'ya özgü kara buğday pilavı ile yarışmaya katıldı. İlk elemeleri geçen Yekaterina Sungur, 3'lü elemelerde Rıfat'a karşı elendi.

Masterchef Türkiye'ye 14. yarışmacı olarak katılan Yekaterina Sungur, "Burası kurtlar sofrasıysa, ben kurt değilim. Ben Kangalım diyor." 10 yıldır Türkiye'de yaşayan Yekaterina Sungur, Rusya'lı. 6 ve 2 yaşlarında iki çocuk annesidir.

Kayınvalidesiyle arasının çok iyi olduğunu söyleyen Yekaterina Sungur, kayınvalidesinin kendisi için büyük bir şans olduğunu ifade etmişti.