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17 Eylül 2019 Salı 17:17:16 | Son Güncelleme: 17 Eylül 2019 Salı 17:18:36

Masterchef Suna kimdir? Masterchef Türkiye yarışmacısı Suna Aydın kaç yaşında?

Masterchef Türkiye yarışmasında kıyasıya mücadele devam ediyor. TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef'in son bölümünde takım oyununu kaybeden ekip Cemre'nin kaptan olduğu mavi takım oldu. Mavi takım dokunulmazlık yarışını oynadı. Bu yarışta Yasin galip geldi. Yasin, elemeye gidecek ilk ismi Suna olarak belirledi. Akabinde takım olarak potaya gönderilen diğer isim Mustafa oldu. İzleyiciler Masterchef Suna hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Masterchef Suna kimdir? Masterchef Türkiye yarışmacısı Suna Aydın kaç yaşında? sorularının yanıtı haberimiz içerisinde yer alıyor..

Masterchef Suna kimdir? Masterchef Türkiye yarışmacısı Suna Aydın kaç yaşında? sorularının yanıtı Masterchef izleyicileri tarafından merak ediliyor. Yayınlandığı ilk bölümden bu yana izleyici kitlesine sahip olan Masterchef Türkiye yarışmasında heyecan sürüyor. Elenen isimlerin yerine yeni yarışmacılar dahil oluyor. Haftanın 3 günü TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef'in son bölümünde 2 eleme adayı belli oldu. Eleme adaylarından biri Suna oldu. Dokunulmazlığı alan Yasin, eleme potasına Suna'yı gönderdi. Eleme potasında olan Suna ile ilgili aramalar yoğunlaştı. İzleyiciler Suna'nın kim olduğunu ve bu zamana kadar neler yaptığını öğrenmek istiyor. Masterchef yarışmacısı Suna hakkında merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor.

MASTERCHEF SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

16 Eylül Pazartesi günü yayınlanan MasterChef Türkiye 14. bölümünde kırmızı ve mavi takım dokunulmazlık için mücadele verdi. Dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı. Sonuç açıklandıktan sonra Orhan Eren bayıldı ve stüdyoda kısa süreli bir panik yaşandı. Yarışmacı arkadaşları Orhan'ın geldiğinden beri kötü olduğunu ve hastaneden buraya geldiğini belirtti.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI YASİN KAZANDI

Takım oyununu kaybeden Mavi takım yarışmacıları bireysel dokunumazlık için kıyasıya mücadele verdi. Somer Şef'in tabağına en yakın yemekleri hazırlayan 3 isim Yasin, Cemre ve Suna oldu. Ancak bu 3 tabaktan en çok beğenilen tabağın sahibi Yasin oldu. Yasin bireysel dokunulmazlığı alarak potaya gidecek ilk ismi Suna olarak belirledi. Takım oylamalarında ise potaya gidecek diğer isim Mustafa oldu.

SUNA AYDIN KİMDİR?

Suna Aydın, 10 Ekim 1986 İskenderun doğumludur. 10 yaşında Batın adında 1 oğlu var. Mutfak sanatlari akademisinde profesyonel aşçılık ve pastacılık okudu. Okulu iyi bir dereceyle tamamladıktan sonra sektore atıldı ve en iyi işletmecilerde çalışma fırsatı buldu. Mesleği iyi öğrenmek ve pekiştirmek adına kebapçı, balıkçı, Türk mutfağı, dünya mutfağı gibi çeşitli restoranlarda head chef , koordinatörlük, ya da danışmanlık yaptı. Kendine ait modern Türk ve Anadolu mutfağı konseptli bir restoranı var. Aynı zamanda ailesine ait işletmelerinde menü danışmanlıklarını halen yapmaktadır

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