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16 Eylül 2019 Pazartesi 11:18:18 | Son Güncelleme: 16 Eylül 2019 Pazartesi 11:21:53

MasterChef Masterclass'ı kim kazandı? MasterChef son bölümde yeni yarışmacı Müge Güney kimdir?

MasterChef Masterclass'ı kim kazandı? MasterChef son bölüm yeni yarışmacı Müge Güney kimdir? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. MasterChef'in dün akşam yayınlanan yeni bölümünde kaptanlık oyunu ve Masterclass ödüllü takım oyunu oynandı. Kıyasıya bir yarışın yaşandığı MasterChef Türkiye 13. bölümde yaşananlar ve yarışmaya katılan yeni yarışmacı Müge Güney merak konusu oldu. MasterChef son bölümde neler yaşandığı ve MasterChef yeni yarışmacısı Müge Güney hakkında merak edilenler haberimizde yer alıyor.

15 Eylül akşamı TV8 ekranlarına yayınlanan MasterChef Türkiye yarışmasında yaşananlar merak konusu oldu. MasterChef Masterclass'ı kim kazandı? MasterChef son bölüm yeni yarışmacı Müge Güney kimdir? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğunlaştı. MasterChef'in dün akşam yayınlanan yeni bölümünde kaptanlık oyunu ve Masterclass ödüllü takım oyunu için kıyasıya rekabet yaşandı. Dün akşamki bölümünü izleme fırsatı bulamayan takipçileri merak ettiği konuların yanıtını öğrenmek istiyor.

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'te bu gece ilk olarak kaptanlık oyunu oynandı. Mantı yapılan yarışmada en iyi 3 tabağı Cemre, Eda ve Suna yaptı. Haftanın kaptanı ise Cemre olmayı başardı. Mavi takıma kaptan olan Cemre, Kırmızı takımın kaptanı olarak Batuhan Bayır'ı seçti.

Mavi Takım: Cemre kaptan; Suna, Güzide, Murat, Yasin, Açelya, Mustafa.

Kırmızı Takım: Batuhan kaptan; F. Batuhan, Rıfat, Ekin, Eda, Müge, Orhan.

MASTERCHEF SON BÖLÜMDE MASTERCLASS'I HANGİ TAKIM KAZANDI?

Mavi ve kırmızı takım son bölümde Vegan menü çıkararak ödüllü takım oyunu için yarıştılar. İki takım da 6'şar yemek çıkardı. Ödülün kazananı mavi takım oldu. Cemre'nin takımı Somer Şef'ten Masterclass'ta eğitim alacak.

MASTERCHEF TÜRKİYE YENİ YARIŞMACI MÜGE GÜNEY KİMDİR?

Müge Güney, 32 yaşında. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Uluslararası Lojistik okudu. Kendi mesleğini 1 buçuk sene yaptı. Hiperaktif biri olduğu için mesleğini bıraktığını ve hizmet sektörüne yöneldiğini belirten Güney, ilk olarak servis elemanı sonrasında komi, garson ve son olarak görevine uçan şef olarak devam etti. 

İlk elemelerde Peru'nun meşhur sokak yemeğini yapan Müge Güney, Danilo Şef ve Somer Şef'ten evet, Mehmet Şef'ten hayır alarak; 2 evet 1 hayırla ilk turu geçmeyi başardı. 

Mehmet Şef'in "MasterChef'te kendinizi nerede görüyorsunuz?" sorusuna "Birinci" yanıtını veren Güney, oldukça iddialı olduğunu ifade etti. Ancak sonra 3'lü elemelerde elendi.

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