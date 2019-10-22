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22 Ekim 2019 Salı 16:55:00 | Son Güncelleme: 22 Ekim 2019 Salı 16:55:45

Masterchef makarna hamuru tarifi haberimizde: Masterchef Makarna hamuru nasıl yapılır?

Makarna hamuru nasıl yapılır? Masterchef makarna tarifi merak ediliyor. Bugün Masterchef dokunulmazlık oyununda takımlar en güzel makarnayı yapmak için yarışacak. Takım yarışmacıları makarna hamurunu kendileri açacak. Programın yeni bölüm fragmanını izleyenler, makarna hamurunun nasıl açıldığını internette araştırmaya başladı. Masterchef'te daha önce Danilo Şef makarna hamuru tarifi vermişti. İşte Masterchef Danilo Şef'in makarna tarifi haberimizde sizlerle..

Makarna hamuru nasıl yapılır? Evde kolay makarna tarifi, arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Bugün Masterchef dokunulmazlık oyununda takımlar en güzel makarnayı yapmak için yarışacak. Takımlar makarna hamurunu kendileri açacak. Programın yeni bölüm fragmanını görenler, makarna hamurunun nasıl açıldığını araştırmaya başladı. Masterchef'te daha önce Danilo Şef makarna hamuru tarifi vermişti. İşte Masterchef Danilo Şef'in makarna tarifi sizlerle..

MasterChef Türkiye'nin 11 Eylül akşamında yayınlanan son bölümünde ödül oyununu kazanan mavi takım yarışmacıları MasterClass'ta makarna hamuru tarifi verilmişti. Bu eğitimi alan yarışmacılar bugün daha şanslı olacak. 

DANİLO ŞEF'İN MAKARNA MASTERCLASS'INI KİMLER ALMIŞTI?

Masterchef Danilo Şef'in makarna hamuru eğitimini alan isimler, F. Batuhan, Cemre, Rıfat, Güzide, Suna, Murat ve Açelya'ydı.

DANİLO ŞEF'İN MAKARNA HAMURU TARİFİ

İlk olarak makarna hamuru tarifi verdi. Makarna hamurumunda sonra ise tart hamuru tarifini verdi. Bir porsiyon yapmak için bir tane yumurta her kişi için, ve yüz gram un gerekli olduğunu söyledi. Yumurtanın ise sadece sarısı kullanılıyor. En önemli şeyin elastik bir hamur olduğunu belirten Danilo Şef 30 yumurtadan yapılan hamurun çok elastik olması gerekiyor. Hamurun çok iyi yoğrulması gerektiğini de ifade eden Danilo yarışmacılara merdanenin nasıl kullanılması gerektiğini de öğretti. Danilo Şef, el yapımı makarnanın bol ve kaynar suyun içine atıldıktan sonra en fazla 3 dakika içinde piştiğini, 3 dakikadan fazla pişirilmemesi gerektiğini söyledi.

Danilo Şef, yapılan sosla karıştırılması hatta sotelenmesi gerektiği belirtti. Danilo Şef, makarnaya pişerken tuz atıldığını, piştikten sonra atılmadığını yarışmacılarla paylaştı.

EVDE KOLAY MAKARNA TARİFİ

- Gerekli Malzemeler

400 gram böreklik un

4 adet yumurta veya 1 su bardağından biraz daha az miktarda su (istediğiniz makarna çeşidine göre değişecek.)

1 tatlı kaşığı tuz

- Yapılışı

Geniş bir kaba unu eleyin, eleyerek yapmanız size daha iyi bir sonuç verecektir. Unu eledikten sonra tuzu ekleyin, karışımın ortasını açın. Ortasına yumurtaları kırın veya suyu ekleyin ve yavaşça karıştırarak yoğurmaya başlayın. 15 dakika kadar yoğurun ve un topaklarının olmadığından emin olun. Eğer topaklanma varsa geçene kadar iyice yoğurun. Hamur çok kuru olduysa biraz su eklemekten çekinmeyin. Hamur hazır hale geldiğinde top haline getirin ve streç filmle sararak 1 saat oda sıcaklığında bekletin. 

1 saat sonra hamuru streç filmden çıkarıp bezelere ayırın ve bezeleri ayrı ayrı üzerlerine un serperek açın. İncecik, yufka kadar ince olacak hale gelene kadar işleme devam edin ve bittikten sonra üzerine hafif un serperek açıkta kurumaya bırakın. 15 dakika kadar süre bekledikten sonra hamurları iki kenarından içe doğru katlayın. Bu kenarlar üst üste gelecek şekilde tekrar katlayın ve şerit halinde kesin. Dilerseniz hamuru açtığınızda kurutmadan da kesebilirsiniz ama bu sizi zorlayabilir.

Makarna hamurunuzu yaptıktan sonra geriye pişirmek kalıyor. Hamuru kurutmazsanız haşlama süresi 7 dakika, kurutursanız 15 dakika sürecektir. Güzel bir sos eşliğinde kendi ellerinizle hamurunu açtığınız makarnayı pişirin.

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