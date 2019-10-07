Masterchef Eda kimdir? Masterchef Eda Karabulut Nayır nereli, kaç yaşında?

Masterchef Eda Karabulut kimdir? Masterchef Eda Karabulut nereli, kaç yaşında? sorularının yanıtı merak ediliyor. Masterchef'te yarışma heyecanı devam ediyor. İlk 14 yarışmacıdan biri olan ve üst üste eleme potasına kalan Eda, izleyenler tarafından yoğun olarak araştırılan isimler arasında yer alıyor. Evinde pasta yapıp dışarıya satarak para kazandığını söyleyen Eda, zaman zaman tartışmaların odak noktası oluyor. Eleme potalarından kurtulmayı başaran Eda, Masterchef'teki yarışma hayatına devam ediyor. Masterchef Eda Karabulut hakkında merak edilen diğer detaylar haberimiz içerisinde yer alıyor.

MASTERCHEF EDA KİMDİR?

MasterChef Türkiye yarışmacıları arasında dikkat çeken Eda Karabulut Nayır, 34 yaşında. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyor.

Mutfağı çok sevdiğini ve mutfakla ilgili profesyonel eğitim aldığını söyleyen Eda Karabulut Nayir, pastacı kalfası olduğunu dile getiriyor. Yetenekli olduğunu ve bu yeteneklerini gücüyle birleştireceğini söyleyen Eda Karabulut Nayir yolun sonuna kadar gideceğini iddia ediyor.

Aslen Sivaslı olan Eda, lise mezunu. Eda Karabulut Nayır, "Çok çeşitli hobilerim olmasına rağmen en sevdiğim yere mutfağa gönül verdim ve çocuklarımın büyümesiyle profesyonel anlamda adımlar atmaya başladım. Şuan pastacı kalfasıyım nereye kadar gitmem gerekiyorsa, bu yolda devam edeceğim." diyor.

MASTERCHEF TÜRKİYE GÜNÜ DEĞİŞTİ Mİ?

Cumartesi, Pazar, Pazartesi ve Salı günleri TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef'in yayın günlerinde değişiklik yapıldı. O Ses Türkiye'nin yeni sezonunun başlaması ile hafta sonu O Ses Türkiye yayınlandı. Masterchef Türkiye Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri saat 20:00'de yayınlanacak.

TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanni'nin karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor. Peki kendilerinden istenen yemekleri, servis edilebilir hale getirmek için tüm gayretlerini ortaya koyan yarışmacılardan hangileri geçer not alacak?