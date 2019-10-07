  • Bist 100
    104643
  • Dolar
    5,7530
  • Euro
    6,3265
  • Altın
    277,5980
İstanbul
15 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Japonya'daki yeni yeraltı dedektörü uzay-zamandaki dalgalanmaları arayacak Japonya'daki yeni yeraltı dedektörü uzay-zamandaki dalgalanmaları arayacak
Masterchef Eda kimdir? Masterchef Eda Karabulut Nayır nereli, kaç yaşında? Masterchef Eda kimdir? Masterchef Eda Karabulut Nayır nereli, kaç yaşında?
BM'den Suriye açıklaması: Türkiye ile çok yakın koordinasyona hazırız BM'den Suriye açıklaması: Türkiye ile çok yakın koordinasyona hazırız
Başkan Erdoğan Belgrad'da konuşuyor Başkan Erdoğan Belgrad'da konuşuyor
Dijital Türkiye kullanıcı sayısı 44,2 milyona ulaştı Dijital Türkiye kullanıcı sayısı 44,2 milyona ulaştı
Mardin Müze Müdürü Nihat Erdoğan görevden alındı Mardin Müze Müdürü Nihat Erdoğan görevden alındı
NBA ile Çin arasında büyük gerginlik! NBA ile Çin arasında büyük gerginlik!
Libya savaşında son durum ve değişen dengeler Libya savaşında son durum ve değişen dengeler
Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz ameliyat edildi Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz ameliyat edildi
2020 YKS sınavı ne zaman? YKS 2020 başvuru tarihi 2020 YKS sınavı ne zaman? YKS 2020 başvuru tarihi
'Azerbaycan'da hoparlörden ezan yasaklandı' haberleri gerçeği yansıtmıyor' 'Azerbaycan'da hoparlörden ezan yasaklandı' haberleri gerçeği yansıtmıyor'
Galatasaray'dan Henry Onyekuru bombası! Nijeryalı yıldız oyuncu geri mi dönüyor? Galatasaray'dan Henry Onyekuru bombası! Nijeryalı yıldız oyuncu geri mi dönüyor?
Bankaya diye çıktı, 6 gündür haber alınamıyor! Bankaya diye çıktı, 6 gündür haber alınamıyor!
İletişim Başkanı Altun: Türkiye artık bir dakika bile bekleyemez İletişim Başkanı Altun: Türkiye artık bir dakika bile bekleyemez
İstanbul'daki en büyük eğitim kurumunun taşınması başladı İstanbul'daki en büyük eğitim kurumunun taşınması başladı
Balıkçılar havanın soğumasını bekliyor Balıkçılar havanın soğumasını bekliyor
İstanbul'da 30 bin öğrenciye sınırsız eğlence imkanı İstanbul'da 30 bin öğrenciye sınırsız eğlence imkanı
Kayserispor'da teknik direktörlük görevine Tayfur Havutçu getiriliyor Kayserispor'da teknik direktörlük görevine Tayfur Havutçu getiriliyor
İsrail'in Türkiye düşmanlığıyla dolu planının detayları basına sızdı İsrail'in Türkiye düşmanlığıyla dolu planının detayları basına sızdı
29 Ekim resmi tatil ne kadar? 29 Ekim resmi tatili ne zaman başlar? 29 Ekim resmi tatil ne kadar? 29 Ekim resmi tatili ne zaman başlar?
Son Dakika Haberi... Halep'e bağlı Çobanbey ilçesinde bombalı saldırı Son Dakika Haberi... Halep'e bağlı Çobanbey ilçesinde bombalı saldırı
Konya'daki düğünlerde 7 silah ele geçirildi Konya'daki düğünlerde 7 silah ele geçirildi
Selahattin Demirtaş’a 1 yıl 3 ay hapis Selahattin Demirtaş’a 1 yıl 3 ay hapis
Rusya’dan olası Suriye operasyonu açıklaması: Türkiye’nin kendi güvenliğini sağlamaya yönelik eylemlerini kabul ediyoruz Rusya’dan olası Suriye operasyonu açıklaması: Türkiye’nin kendi güvenliğini sağlamaya yönelik eylemlerini kabul ediyoruz

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

07 Ekim 2019 Pazartesi 16:40:11 | Son Güncelleme: 07 Ekim 2019 Pazartesi 16:41:13

Masterchef Eda kimdir? Masterchef Eda Karabulut Nayır nereli, kaç yaşında?

Masterchef'te yarışma heyecanı tam gaz devam ediyor. MasterChef'in olaylı yarışmacılarından Eda Karabulut Nayır, izleyenler tarafından merak edilen isimler arasında yer alıyor. Masterchef Eda kimdir? Masterchef Eda Karabulut nereli, kaç yaşında? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Evinde pasta yapıp dışarıya satarak para kazandığını söyleyen Eda, ilk haftalarda eleme potasına giden 4 isimden biri olarak kayıtlara geçti. Eleme potalarından kurtulmayı başaran Eda, Masterchef'teki yarışma hayatına devam ediyor. Masterchef Eda Karabulut hakkında merak edilen diğer detaylar haberimiz içerisinde yer alıyor.

Masterchef Eda Karabulut kimdir? Masterchef Eda Karabulut nereli, kaç yaşında? sorularının yanıtı merak ediliyor. Masterchef'te yarışma heyecanı devam ediyor. İlk 14 yarışmacıdan biri olan ve üst üste eleme potasına kalan Eda, izleyenler tarafından yoğun olarak araştırılan isimler arasında yer alıyor. Evinde pasta yapıp dışarıya satarak para kazandığını söyleyen Eda, zaman zaman tartışmaların odak noktası oluyor. Eleme potalarından kurtulmayı başaran Eda, Masterchef'teki yarışma hayatına devam ediyor. Masterchef Eda Karabulut hakkında merak edilen diğer detaylar haberimiz içerisinde yer alıyor.

MASTERCHEF EDA KİMDİR?

MasterChef Türkiye yarışmacıları arasında dikkat çeken Eda Karabulut Nayır, 34 yaşında. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. 

Mutfağı çok sevdiğini ve mutfakla ilgili profesyonel eğitim aldığını söyleyen Eda Karabulut Nayir, pastacı kalfası olduğunu dile getiriyor. Yetenekli olduğunu ve bu yeteneklerini gücüyle birleştireceğini söyleyen Eda Karabulut Nayir yolun sonuna kadar gideceğini iddia ediyor.

Aslen Sivaslı olan Eda, lise mezunu. Eda Karabulut Nayır, "Çok çeşitli hobilerim olmasına rağmen en sevdiğim yere mutfağa gönül verdim ve çocuklarımın büyümesiyle profesyonel anlamda adımlar atmaya başladım. Şuan pastacı kalfasıyım nereye kadar gitmem gerekiyorsa, bu yolda devam edeceğim." diyor.

MASTERCHEF TÜRKİYE GÜNÜ DEĞİŞTİ Mİ?

Cumartesi, Pazar, Pazartesi ve Salı günleri TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef'in yayın günlerinde değişiklik yapıldı. O Ses Türkiye'nin yeni sezonunun başlaması ile hafta sonu O Ses Türkiye yayınlandı. Masterchef Türkiye Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri saat 20:00'de yayınlanacak.

TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanni'nin karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor. Peki kendilerinden istenen yemekleri, servis edilebilir hale getirmek için tüm gayretlerini ortaya koyan yarışmacılardan hangileri geçer not alacak?

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ