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10 Kasım 2019 Pazar 17:18:54 | Son Güncelleme: 10 Kasım 2019 Pazar 17:21:04

Masterchef Eda elendi mi? Masterchef Eda Karabulut Nayır kimdir?

Masterchef Eda kimdir? Masterchef Eda elendi mi? sorularının yanıtı merak ediliyor. Masterchef Türkiye'nin başından beri olaylı isimler arasında yer alan ve hemen hemen her hafta eleme potasına giren Eda'nın yeni hafta itibari ile yarışmada olup olmayacağı merak ediliyor. Masterchef Türkiye izleyicileri "Eda elendi mi?" sorusunun yanıtını araştırıyor. MasterChef'in olaylı yarışmacılarından Eda Karabulut Nayır hakkında internette aramalar da yapılıyor. Masterchef yarışmacısı Eda hakkında merak edilen detaylar haberimizde yer alıyor..

Masterchef Türkiye'de kıyasıya yarışma heyecanı devam ediyor. İlk etapta 14 kişi olarak başlayan ve uzun süre 4 yarışmacı ile devam eden Masterchef Türkiye'de azalmalar başladı. Finale doğru giderken yarışma heyecanının kızıştığı programda artık kıdemli yarışmacılar da elenmeye başladı. Masterchef'in ilk gününden beri adından sıkça söz ettiren olaylı yarışmacı Eda'nın elenip elenmediği de merak ediliyor. Masterchef Eda elendi mi? Masterchef Eda Karabulut Nayır kimdir? sorularının yanıtı haberimiz içerisinde yer alıyor. 

MASTERCHEF EDA ELENDİ Mİ?

Masterchef yarışmacısı Eda, 7 Kasım Perşembe akşamı yayınlanan veda gecesinde eleme potasında yarışan 4 isimden biri oldu. Eda, Güzide, Mustafa ve Suna ile eleme potasında yarıştı. Yemeği en çok beğenilen isim Suna oldu. Ardından Güzide de elemeden 2. kurtulan isim oldu. Gecenin sonunda Mustafa ve Eda son ikiye kaldı. Eda elenen isim oldu.

MASTERCHEF EDA'NIN VEDA PAYLAŞIMLARI

Eda Karabulut, Instagram hesabı üzerinden paylaştığı hikayede "Üzülmeyin, kimse üzülmesin. Güzel kalplere girdim. Sizi seviyorum." dedi. Akabinde aynı hesaptan bu kez gönderi olarak bir fotoğraf yayınlayan Karabulut, "Gülmek de ağlamak da insana ait" diyerek, paylaşımda bulundu. İşte Karabulut'un veda mesajı şu şekilde:

Damgamı vurdum da gittim: "Ben hep çok gülen , göz yaşını da tutamayan, duygulu, biraz deli, biraz sinirli ama hep güçlü olan bir kadın oldum! MasterChef Türkiye'ye veda ettim ama damgamı vurdum da gittim!"

Çok ağladım: "Sevdiniz, sevmediniz , anladınız yada anlamadınız ben hep aynı kadın oldum ! Tek başıma verdim mücadelemi, tek başıma kaldım çok defa.. çok üzüldüm, çok ağladım ama yemeğimi yapmak için hep çabaladım."

MASTERCHEF EDA KİMDİR?

MasterChef Türkiye yarışmacıları arasında dikkat çeken Eda Karabulut Nayır, 34 yaşında. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. 

Mutfağı çok sevdiğini ve mutfakla ilgili profesyonel eğitim aldığını söyleyen Eda Karabulut Nayir, pastacı kalfası olduğunu dile getiriyor. Yetenekli olduğunu ve bu yeteneklerini gücüyle birleştireceğini söyleyen Eda Karabulut Nayir yolun sonuna kadar gideceğini iddia ediyor.

Aslen Sivaslı olan Eda, lise mezunu. Eda Karabulut Nayır'ın "Çok çeşitli hobilerim olmasına rağmen en sevdiğim yere mutfağa gönül verdim ve çocuklarımın büyümesiyle profesyonel anlamda adımlar atmaya başladım. Şuan pastacı kalfasıyım nereye kadar gitmem gerekiyorsa, bu yolda devam edeceğim." şeklinde açıklamaları bulunuyor.

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